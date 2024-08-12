恐三颱共舞！颱風「安比」最快明天生成 氣象署曝路徑、對台影響
西北太平洋近期處於「大低壓帶」，內部環境極不穩定，在「瑪莉亞颱風」生成後，昨（11）日晚間「山神颱風」也跟著出現，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，後續還有新的熱帶擾動發展，最快明（13）日中午有發展成颱風「安比」的趨勢，目前看來瑪莉亞、山神、準安比路徑可能都往日本去，但低壓帶持續延伸至台灣附近，未來熱帶系統發展需持續關注。
記者張志浩／綜合報導
賈新興表示，台灣東邊海域一路延伸到日本東南方海域都處於低壓帶，目前在西北太平洋上，共有「瑪莉亞颱風」、「山神颱風」，以及「91W熱帶擾動」發展，瑪莉亞颱風預估今天會登陸北海道，山神颱風則有可能會在明天減弱為溫帶氣旋，91W熱帶擾動最快則在明天中午前後，有增強為颱風的趨勢，預估仍朝日本東南方外海前進。
賈新興指出，每年1月至8月，氣候平均颱風生成數13至14個，今年截至目前為止共6個颱風生成，91W熱帶擾動若成颱，就會是第7個；至於更靠近台灣的菲律賓東方外海至南海一帶，目前預報資料來看，未來10天並沒有明顯熱帶擾動發展跡象。
本週天氣部分，中央氣象署進一步說明，雖然瑪莉亞、山神颱風、91W熱帶擾動對台灣沒有直接影響，但由於環境位處不穩定的低壓帶內，搭配「西南風」的吹拂下，本週中南部地區的降雨時間較長，各地午後也要小心較大的午後雷陣雨。