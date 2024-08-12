陳智菡駁與廠商「蒔間」洽談嗆：繼續連連看！四叉貓這樣回
民眾黨主席柯文哲競選經費爆出申報不實爭議，近日各界檢視柯辦提報監察院帳目，又發現「蒔間」公司成立3個月就拿了柯辦千萬元案子，網紅「四叉貓」劉宇肉搜後，連結到柯文哲幕僚陳智菡，陳智菡今（12）日則發文駁斥，並表示柯辦有向「蒔間」購買影音服務，而自己管理柯文哲社群，「頂多幫忙上架影片，犯法了嗎？」對此，四叉貓再發文表示，「妳身為柯文哲競辦副總幹事．也承認競辦跟『蒔間』有購買服務，現在妳撇清說完全不知道這1000萬金流，然後否認曾跟『蒔間』的人員接觸洽談過，我也只能表示尊重。」
記者王德蓉／綜合報導
四叉貓11日肉搜「蒔間」公司表示，這間公司原名是「軍宇國際」，去年7月更名「蒔間」，10月起收到來自柯辦的大筆金流，連續3個月入帳總計千萬元。再從蒔間的粉絲團追蹤目標，四叉貓進而搜出疑似粉絲團管理員「Amanda Chien」，其好友只有9位，「其中一人叫『Vicky Chen』，也就是陳智菡。」四叉貓認為，陳智菡應該就是蒔間公司與柯辦的對接窗口。
對此，陳智菡今天一早發文駁斥，痛批「惟恐天下不亂的google使用者，一直在網路上到處連連看、亂帶風向」。陳智菡強調，競選總部有跟這家公司購買影音服務，「但洽談的不是我、經手錢的更不是我」，她負責管理柯文哲的社群，「頂多幫忙上架影片，犯法了嗎？」並嗆「我歡迎你繼續發揮google搜尋技巧，繼續連出我跟這家公司的關聯來。我臉友也有總統府高官，你的支線怎麼不連去總統府？」
四叉貓則發文回應，「陳智菡四天沒發文，一發文就罵我ＱＱ。昨天我使用GOOGLE連連看，發現『蒔間有限公司』這間拿了柯文哲1000萬的公司，官網申請者叫做『Amanda Chien』（簡雪如），『Amanda Chien』該帳號只有九個好友，其中一位叫做『Vicky Chen』（陳智菡），這種看就知道是專門管理粉絲團的小帳加妳好友。」
四叉貓說，陳智菡身為柯文哲競辦副總幹事，也承認競辦跟「蒔間」有購買服務，「現在妳撇清說完全不知道這1000萬金流，然後否認曾跟『蒔間』的人員接觸洽談過，我也只能表示尊重」，並表示「只有九人好友的分身帳號加妳好友又沒加賴清德，我當然連到妳身上怎麼會連到總統府......？」