奧運閉幕式前有狀況！男「裸上身」徒手爬艾菲爾鐵塔　警疏散遊客

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從社群平台流傳的影片中，可以看到男子赤裸著上身，且在沒有安全防護的情況下攀爬上艾菲爾鐵塔。目前尚不清楚男子是從何處攀登上艾菲爾鐵塔。
警方在下午3點左右疏散了周圍的遊客，身處觀景台的遊客也被禁止移動，約莫30分鐘才獲准離開。一名當地警方向《美聯社》表示，該名男子是在下午2點45分左右開始攀登艾菲爾鐵塔，在警方介入之後，該名男子已遭到拘留。
這起事件發生在奧運閉幕式之前，當時巴黎及其他地區的安全部門正將注意力轉移到閉幕式上。《美聯社》報導指出，巴黎及周邊地區在11日部署了3萬多名警力。法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）表示，當晚調派了約3000名員警，部署在閉幕式舉行地點法國國家體育場（Stade de France）周邊，巴黎和聖丹尼（Saint Denis）地區則部署了2萬名警察和其他安全人員，以確保巴黎奧運能安全落幕。
艾菲爾鐵塔是這次奧運開幕式的焦點之一，當時加拿大歌后席琳狄翁在開幕式尾聲現身艾菲爾鐵塔，獻唱法國傳奇女伶愛迪琵雅芙經典歌曲「愛的讚歌」（L'Hymne A l'Amour），為開幕式畫下完美句點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:危險動作，切勿模仿。
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