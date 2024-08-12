卡友快看！這5大網路平台刷卡回饋 　台新銀10月起全砍了

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至於5大交易包括YouTube、Spotify、TikTok、Apple媒體服務 (即消費明細含「APPLE.COM/BILL」者。為從 Apple 購買/下載/授權/租借/訂閱之交易或服務，例如：iTunes、iCloud、App Store、Apple Arcade、Apple Books、Apple Fitness+、Apple Music、Apple News、Apple News+、Apple One、Apple Podcast、Apple Podcast 訂閱、Apple TV、Apple TV+、Apple TV Channels、Game Center等)及Google產品或服務 (即消費明細含「Google」者。例如：Google Play、Google Drive等)
不過，台新銀也指出，旗下太陽、玫瑰卡天天刷、大筆刷方案目前已排除相關現金回饋方案，這次現金回饋權益調整則以其餘信用卡為主。據了解，以目前台新銀發卡數651萬張來說，受影響卡友約占1成。
雖然台新銀行對於影音平台消費回饋縮水，其他銀行像是華南、凱基及合庫等3家銀行在影音平台刷卡回饋還在，像是華南銀的i網購生活卡VISA品牌加碼網購1%現金回饋，最高回饋率3.5%，7月帳單交易適用原2.5%回饋、上限250元，8月起加碼幅度則來到1%、上限100元。
合庫銀行的卡娜赫拉小動物信用卡年底前仍有最高現金回饋率合計11%的機制，無最低門檻，指定消費項目中尚未排除YouTube等網購通路。凱基銀行則到年底前，魔Fun卡於影音平台用信用卡消費滿額享 Netflix、Spotify、Youtube、KKBOX、KKTV、Disney+ 50%現金點回饋，只是當期回饋上限150元。