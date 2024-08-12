柯文哲競辦帳務不清下令大查帳　她預告記者會4腳本：都會背了

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吳靜怡表示，柯文哲下午記者會的腳本「道歉、卸責、硬拗、提告」，這些大家都會背了。要獲得民眾信任，請拿出關鍵性證據：「木可、尼奧、時樂」開立給競辦的發票，發票在申報時的金額和備註說明欄位的事由證據；「智堯資訊傳媒」、「木可公關」出帳紀錄和各銀行本，包含籌備處的銀行資料確認沒有任何金流。「少在那邊想事前安排好記者提問，你們之所以民調低就是誠信度差。」
吳靜怡說，相同的，兩案都是柯文哲領導決策、黃珊珊督導，天天開早會的團隊，需要辯解的時候都有陳智菡，一案關鍵的人就是窮盡一切可能的前社會局長周榆修，這一案就是人人尊稱「李董」的李文宗，這些人都是差點要靠年輕人送進總統府管理國家的人，多麼恐怖。不同的，涉及到自己孩子時，柯文哲會心情不好，柯太太為人母連續發文解釋兒子的公司，但請問，「台北幼兒園性侵案」發生第一案開始，怎麼不見柯文哲積極過，而且柯文哲、黃珊珊從未對這些家庭道歉。
吳靜怡表示，危害到自己的時候，連網軍都能出動；遇到別人孩子的時候，就淡淡地說「如果還能重來」，有夠諷刺。吳靜怡酸，柯文哲一直都在籌備書籍，要教大家如何選舉，建議柯文哲不要這麼厚臉皮了，乾脆出一本《從小草募資到他同學賺到出汁》皮諾丘的煉金術！「柯文哲有沒有變，我不在乎，但你還真的有夠壞。」