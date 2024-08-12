民眾黨連環爆！黃智賢提2舊案：柯做假帳的興趣在10年前就很濃

柯文哲競辦帳務不清下令大查帳　她預告記者會4腳本：都會背了

▲民眾黨主席柯文哲爆發競選經費帳務不清問題，柯文哲為此下令大查帳，吳靜怡於言記者會4腳本。（圖／資料照片）
▲民眾黨主席柯文哲爆發競選經費帳務不清問題，柯文哲為此下令大查帳，吳靜怡於言記者會4腳本。（圖／資料照片）

記者王德蓉／綜合報導

民眾黨主席柯文哲爆發競選經費帳務不清問題，柯文哲為此下令大查帳，並將在今（12）日下午2時親上火線說明。對此，政治評論員吳靜怡預告，柯文哲下午記者會的腳本「道歉、卸責、硬拗、提告」，這些大家都會背了；要獲得民眾信任，請拿出關鍵性證據：「木可、尼奧、時樂」開立給競辦的發票。

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吳靜怡今（12）日在臉書發文指出，從「台北幼兒園性侵案」到「柯文哲競辦帳目醜聞」，彰顯柯文哲失能的領導能力。如果柯文哲處理台北幼兒園的第一案像是處理自己政治問題一樣積極，就不會發生之後20幾位幼兒繼續被狼師性侵，現在懂得「大查帳」，當年，柯文哲有行政權，卻是不選擇「擴大調查」多幫助這些幼兒呢？因為正逢選舉年。

吳靜怡表示，柯文哲下午記者會的腳本「道歉、卸責、硬拗、提告」，這些大家都會背了。要獲得民眾信任，請拿出關鍵性證據：「木可、尼奧、時樂」開立給競辦的發票，發票在申報時的金額和備註說明欄位的事由證據；「智堯資訊傳媒」、「木可公關」出帳紀錄和各銀行本，包含籌備處的銀行資料確認沒有任何金流。「少在那邊想事前安排好記者提問，你們之所以民調低就是誠信度差。」

吳靜怡說，相同的，兩案都是柯文哲領導決策、黃珊珊督導，天天開早會的團隊，需要辯解的時候都有陳智菡，一案關鍵的人就是窮盡一切可能的前社會局長周榆修，這一案就是人人尊稱「李董」的李文宗，這些人都是差點要靠年輕人送進總統府管理國家的人，多麼恐怖。不同的，涉及到自己孩子時，柯文哲會心情不好，柯太太為人母連續發文解釋兒子的公司，但請問，「台北幼兒園性侵案」發生第一案開始，怎麼不見柯文哲積極過，而且柯文哲、黃珊珊從未對這些家庭道歉。

吳靜怡表示，危害到自己的時候，連網軍都能出動；遇到別人孩子的時候，就淡淡地說「如果還能重來」，有夠諷刺。吳靜怡酸，柯文哲一直都在籌備書籍，要教大家如何選舉，建議柯文哲不要這麼厚臉皮了，乾脆出一本《從小草募資到他同學賺到出汁》皮諾丘的煉金術！「柯文哲有沒有變，我不在乎，但你還真的有夠壞。」


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