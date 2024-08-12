今日來講股／分析師：台股短期狹幅震盪　避開消費性電子與車用

掌握碳金商機！碳費子法8月底將通過　布局台股低碳市值ETF正當時

▲碳費子法3草案8月底將通過，意味著排碳有價時代將到來，法人指出減碳有成的企業，也相對有望成為資金首選的佈局標的。（圖／擷取自Pixabay）
▲碳費子法3草案8月底將通過，意味著排碳有價時代將到來，法人指出減碳有成的企業，也相對有望成為資金首選的佈局標的。（圖／擷取自Pixabay）

記者許家禎／台北報導

全球減碳趨勢不停歇，環境部長彭啟明於日前的永續研討會上表示，碳費子法3草案8月底將通過，意味著排碳有價時代將到來，費率還要經碳費審議委員會討論，估年底台灣就會進入排碳有價時代，未來也會健全碳定價機制，有機會走到總量管制碳交易、接軌各國。法人指出，企業低碳轉型腳步有利企業穩健經營，因此減碳有成的企業，也相對有望成為資金首選的佈局標的。

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法人表示，碳費子法3草案8月底將通過，此進展突顯企業低碳轉型腳步更要刻不停歇，才有助降低碳費徵收所帶來的獲利層面影響，以利長期穩健經營，故減碳有成的企業，也相對有望為資金首選的佈局標的。觀察台灣市場，已有不少上市櫃公司將淨零碳排作為企業核心經營項目之一，以期與國際接軌，故近年來也有數檔台股ETF產品設計上，便以低碳、ESG作為主題，以供投資大眾選擇。

▲投信投顧公會揭露之台股ESG ETF近期表現（資料來源／CMoney）
▲投信投顧公會揭露之台股ESG ETF近期表現（資料來源／CMoney）
觀察投信投顧公會所推出的ESG永續發展轉型專區，當中與ESG主題連結的台股ETF合計有10檔，包括00692富邦公司治理、00850元大台灣ESG永續、00923群益台ESG低碳50、00888永豐台灣ESG、00891中信關鍵半導體、00878國泰永續高股息、00930永豐ESG低碳高息、00936台新永續高息中小、00932兆豐永續高息等權、00928中信上櫃ESG 30。

群益台ESG低碳50ETF（00923）經理人邱郁茹表示，近期台股由歷史高點回落，不過鑒於全球經濟大抵仍屬穩健，台灣景氣亦受惠AI 晶片、伺服器等強勁需求而表現熱絡，且FED有望於9月展開首次降息，景氣及資金面皆有望提供股市支撐。

邱郁茹也說，今年為AI元年，台廠有望同步受惠，台股大盤後市表現仍值關注，再者，隨著零排碳已經從口號，轉變成對企業獲利能力的重要影響因子，低碳ESG上管理妥善的企業更有能力守住獲利，甚至更具市場競爭力。建議投資人可透過選股精選ESG低碳管理佳的低碳市值型台股ETF來參與行情，既掌握台股多頭趨勢，更能把握淨零趨勢下帶來的碳金商機。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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