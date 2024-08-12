巴黎奧運16天結束了！中華隊「公認最大遺珠」是她：錯失獎牌機會

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的是本屆中華隊最大遺珠TAT，黃筱雯是最棒的」、「那個誤判真的也沒辦法了....黃筱雯下屆一定能更茁壯」、「真的是最大遺珠！因為誤判錯失很可能奪牌的機會」、「黃筱雯加油！下一次一起贏回來」、「黃筱雯很沈浸在奧運氛圍當中，很高興她沒因為這場賽事結果被打敗！台灣拳擊4大金釵讚死啦，通通是台灣驕傲女兒。」
黃筱雯16強賽遭對手踩腳跌倒！裁判疑誤判出局
回顧該場賽事，黃筱雯出賽女子54公斤級16強賽事，對上名列第一種子的保加利亞選手佩特羅娃（Stanimira Petrova），結果比賽到第3回合的時候，黃筱雯被對手踩到腳，重心不穩向後倒，沒想到被裁判疑似誤判為擊倒並且讀秒，最後力拼三局，黃筱雯以1:4遺憾落敗，巴黎奧運止步16強，賽後難掩情緒落淚。
事後，黃筱雯也在IG分享自己的心境表示：「雖然結果不是我的的，但競技運動就是如此，接受失敗，才是真正的贏家。」黃筱雯強調，拳擊比賽規則中，是禁止對台上裁判判決提出抗議的，只能尊重和服從判決，在比賽雙方對峙時候，踩到腳的情況也是很常發生的，但可能會因裁判的站位角度不同導致像這次一樣的事情發生，大家也不要去罵對手，因為對方也是非常實力堅強的好手。
雖然這次無法奪下奧運獎牌，黃筱雯也說：「這場比賽讓我得到很好的經驗，我也會讓自己變得更加強壯迎接未來更多的挑戰」而雖然在16強就止步，但黃筱雯仍然留在巴黎繼續擔任林郁婷、吳詩儀跟陳念琴的陪練員，林郁婷的教練也在賽後訪問特別感謝黃筱雯並稱：「這面金牌是一起分享的榮耀」，感動不少觀眾朋友。
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