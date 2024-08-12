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巴黎奧運16天結束了！中華隊「公認最大遺珠」是她：錯失獎牌機會

▲2024巴黎奧運今（12）日凌晨舉行閉幕式，也代表著從7月27日至8月11日為期16天的運動賽事正式落幕。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運今（12）日凌晨舉行閉幕式，也代表著從7月27日至8月11日為期16天的運動賽事正式落幕。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運今（12）日凌晨舉行閉幕式，也代表著從7月27日至8月11日為期16天的運動賽事正式落幕！而中華隊在本屆奧運奪下2金5銅的好成績，總排名第33名，值得給予台灣英雄熱烈掌聲。然而在奧運結束後，就有網友表示：「請大家不要忘記拳擊女將黃筱雯，她因為被裁判誤判讀秒落敗，但實力是非常好的！」貼文引發廣大迴響，直呼真的是中華隊本屆奧運最大遺珠。

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在巴黎奧運中華隊賽事結束之後，有不少網友在「Threads」、PTT以及「Dcard」貼文指出「中華隊這次奧運一共有4名拳擊女將出賽，最後包括林郁婷金牌、吳詩儀跟陳念琴銅牌，但請不要忘記黃筱雯！她在16強賽因為裁判的誤判才被淘汰，她的實力真的非常好！而且她在淘汰後，還留下當其他3位的陪練員，請大家記得黃筱雯的付出跟努力！」

▲黃筱雯在巴黎奧運16強疑似遭誤判敗陣，賽後難過落淚，而美籍裁判Shawn Reese也被起底。（圖／美聯社／達志影像）
▲黃筱雯在巴黎奧運16強被對手踩到腳跌倒，結果遭到裁判誤判讀秒，最終止步在16強，賽後難過落淚。（圖／美聯社／達志影像）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的是本屆中華隊最大遺珠TAT，黃筱雯是最棒的」、「那個誤判真的也沒辦法了....黃筱雯下屆一定能更茁壯」、「真的是最大遺珠！因為誤判錯失很可能奪牌的機會」、「黃筱雯加油！下一次一起贏回來」、「黃筱雯很沈浸在奧運氛圍當中，很高興她沒因為這場賽事結果被打敗！台灣拳擊4大金釵讚死啦，通通是台灣驕傲女兒。」

黃筱雯16強賽遭對手踩腳跌倒！裁判疑誤判出局

回顧該場賽事，黃筱雯出賽女子54公斤級16強賽事，對上名列第一種子的保加利亞選手佩特羅娃（Stanimira Petrova），結果比賽到第3回合的時候，黃筱雯被對手踩到腳，重心不穩向後倒，沒想到被裁判疑似誤判為擊倒並且讀秒，最後力拼三局，黃筱雯以1:4遺憾落敗，巴黎奧運止步16強，賽後難掩情緒落淚。

▲黃筱雯在巴黎奧運16強碰上強敵、表現出色，可惜最終仍敗下陣來，無緣奪牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲黃筱雯在巴黎奧運16強碰上保加利亞選手佩特羅娃（Stanimira Petrova），可惜最終因裁判誤判讀秒，沒能有機會往下走奪下獎牌。（圖／美聯社／達志影像）
事後，黃筱雯也在IG分享自己的心境表示：「雖然結果不是我的的，但競技運動就是如此，接受失敗，才是真正的贏家。」黃筱雯強調，拳擊比賽規則中，是禁止對台上裁判判決提出抗議的，只能尊重和服從判決，在比賽雙方對峙時候，踩到腳的情況也是很常發生的，但可能會因裁判的站位角度不同導致像這次一樣的事情發生，大家也不要去罵對手，因為對方也是非常實力堅強的好手。

雖然這次無法奪下奧運獎牌，黃筱雯也說：「這場比賽讓我得到很好的經驗，我也會讓自己變得更加強壯迎接未來更多的挑戰」而雖然在16強就止步，但黃筱雯仍然留在巴黎繼續擔任林郁婷、吳詩儀跟陳念琴的陪練員，林郁婷的教練也在賽後訪問特別感謝黃筱雯並稱：「這面金牌是一起分享的榮耀」，感動不少觀眾朋友。

▲黃筱雯在巴黎奧運16強碰上強敵、頭號種子Stanimira Petrova，可惜最終仍敗下陣來，無緣奪牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲黃筱雯被網友公認是巴黎奧運中華隊「最大遺珠」，但她本人賽後態度積極正向，甚至還留在巴黎當其他拳擊女將的陪練員，精神令人感動。（圖／美聯社／達志影像）

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