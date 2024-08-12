思覺失調症用「長效針劑」治療　國衛院研究：再住院風險降13%

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國衛院說明，思覺失調症患者在首次住院期間，是否接受長效針劑並不是像臨床試驗一般採隨機分派，而是主治醫師綜合病人當時情況所下的決定。為了儘量減少可能的干擾因子，研究團隊同時考量了相關的社會人口學特徵和臨床特徵，並分別使用柯克斯比例風險 (Cox proportional hazards, CPH) 模型，與加速故障時間 (accelerated failure time, AFT) 模型進行多變項存活分析。
其中研究「中斷用藥」的定義，指的是超過預定施打日1個月後仍未進行施打；而「早期」指的是在出院後最多只在時限內施打過1次長效針劑。
研究發現，在依據患者性別、年份、先前抗精神病藥物使用情況、首次住院年齡、和住院長度等量化分組分析後，與未接受長效針劑的患者相比，接受長效針劑但無早期中斷用藥者再住院風險可降低12-13%；反之，若接受長效針劑而有早期中斷用藥者再住院風險則會提高22-25%。這顯示出院後是否中斷用藥影響至深。
衛福部心理健康司司長陳亮妤指出，為了強化精神病人的照護，自2022年起於健保總額新增精神科長效針劑藥費27億元專款專用，讓國內精神病友的醫療選擇與國際接軌。
陳亮妤提到，根據國外研究，長效針劑不僅可以降低服藥中斷率、減少疾病復發機率，下降旋轉門效應。依據健保申報資料，2023年長效針劑專款的使用率達82.8%，與2022年僅有61%相比提升了35.7%，顯示國內確實有使用需求。根據本研究若能增加醫師與患者對於長效針劑的了解，並輔以醫病共享決策，可減少對長效針劑的抗拒，並避免長效針劑使用後的早期中斷用藥。
國衛院認為，在思覺失調症的臨床治療實務上，不能期待醫師開了處方病患就會配合，而是把臨床照護團隊所需訓練及投入心力視為成本的一部分，才能實質上提高長效針劑預防再住院的效用。對於首次住院思覺失調症患者使用長效針劑的療效如何改善，具有重要的意涵。