柯文哲爆帳務疑雲！律師列4劇本：不管哪種問題都很大
民眾黨遭爆出政治獻金申報不實疑雲，參與民眾黨競選活動的「時樂」與「尼奧」皆表示沒有收到款項，3筆加起來共916萬4311元。對此，律師林智群11日在臉書分析，錢的事情只要有金流，有憑證，就沒問題，同時也列出其他4種「可能結果」，直言「不管是哪種情況，民眾黨問題都很大，不是它自己的問題，就是它內控出了問題。」
記者王德蓉／綜合報導
民眾黨主席柯文哲爆發競選經費帳務不清問題，柯文哲為此下令大查帳，並將在今（12）日下午2時親上火線說明。對此，林智群質疑，900多萬只有三筆的申報資料，民眾黨對一天對不出來嗎？錢的事情只有兩個事情要確認，也就是金流、憑證（發票），意即有金流、有憑證就沒問題，可是廠商說沒做這些工作，沒收到錢，也不可能開發票，所以不可能是這個情況。
林智群繼續推論另外4種情況，一、沒金流，沒憑證（發票），廠商沒收到錢，也沒開發票給民眾黨，那就是民眾黨虛報費用。二、若有金流，但沒憑證，那民眾黨內部一定出現大問題，沒看到發票，竟然就給錢，錢還不是給廠商領走。三、沒金流，有憑證，沒匯款給廠商，怎麼會有廠商發票？還是廠商有開發票，但民眾黨給人家賴賬？四、有金流，有憑證，那個發票是怎麼來的？偽造的嗎？錢呢？匯到哪裡去了？選舉過程很多開銷，開銷大，項目又瑣碎，就有可以上下其手的地方。
林智群直言，不管是哪種情況，民眾黨問題都很大，不是它自己的問題，就是它內控出了問題。