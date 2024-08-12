10月電價喊漲？郭智輝建議：民生用電凍漲、產業微漲維持競爭力
9月即將召開電價審議委員會，決定10月是否調漲電價。經濟部長郭智輝近日受訪表示，電價並非他個人決定，會建議電價審議會民生用電不調漲，產業用電可能稍微調漲，但也不會調漲很多，讓產業保有競爭力。
記者魏妤庭／台北報導
郭智輝近日接受三立新聞台「話時代人物」節目專訪，被問及台灣電價及接下來電價是否可能再調漲問題，他表示，電價必須反映成本，過去台電常補貼比較弱勢的地方，比如醫院、老人院等，這是政府政策，應該是衛福部撥預算給他們，學校的電則是由教育部編列預算，而不是由台電去補貼。
9月即將召開電價審議會，屆時將決定10月是否調漲電價，郭智輝強調，電價並非他個人決定，而是由電價費率審議會決定，過半數由專家組成，但是會拜託審議會電價不能太便宜，更直言「不然我沒反映成本不行，我一定讓他們了解成本，用可以努力的地方降低成本。也建議民生用電最好是不要漲，老百姓用電差不多3成，營業用電一定是將本求利，稍微漲一些」。
郭智輝表示，台灣發電設備容量足夠，但現在卻常聽到跳電事件，其實是因為電力從很遠的地方傳送過來，距離太遠會出現耗損，影響電力品質，再加上地方變電箱太過老舊，區域居住人口變多，或是商家以家庭用電開店等因素，才會發生這類事件。
此外，提及核電，郭智輝表示，作為經濟部長屬於執行單位，不能有個人意見，若立法院通過的案件就要執行。不過，以個人來說，所有能用的電都要用，目的是希望永續供電。