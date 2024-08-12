籲柯文哲說清楚「這人」身份 黃揚明揭金流疑雲致命傷
民眾黨主席柯文哲爆發競選經費帳務不清問題，柯文哲為此下令大查帳，並將在今（12）日下午2時親上火線說明。對此，資深媒體人黃揚明認為，柯文哲開記者會應該說明清楚，在結算、申報政治獻金期間，負責查核的會計師端木正是否仍具民眾黨中央委員身份，若無法做到真正的「公開透明」，「那麼，柯文哲不如不要開這場記者會。」
記者王德蓉／綜合報導
黃揚明11日在臉書發文指出，去年柯文哲辦演唱會時，就說是「商業活動」，會「依法報稅」，當時還有綠營議員去監察院檢舉柯文哲規避政治獻金，而監察院當時回應為「有結餘就該申報政治獻金」。他認為，這個議題其實在這波爭議中，對柯文哲的衝擊不大。因為當有人質疑演唱會有結餘77萬多元時，其依據來自「推測」，實際上，只有木可公司知道完整的帳務，以及是否有結餘該進入政治獻金。
黃揚明認為，這次政治獻金的風波，對柯文哲真正的傷害，不是司法上的，而是「人設被毀」。未來柯文哲真正的挑戰，是有沒有更多的「內部帳務資料」被外洩，而不是以猜測、推測來質疑的內容。
黃揚明補充，柯文哲競辦向監察院申報的會計結算書上，寫明這次的政治獻金結算日為今年4月12日、申報日為4月7日。而負責查核的會計師端木正是在今年3月1日遞補民眾黨中央委員，結算、申報期間，端木正是否仍具民眾黨中央委員身份？這也是記者會應該說明清楚的。
黃揚明認為，柯文哲畢竟是嘴上一再說「公開透明」的人，若記者會無法做到真正的「公開透明」，「那麼，柯文哲不如不要開這場記者會。」