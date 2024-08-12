群創南科廠傳台積電買下 再加現金減資！最後買進日前股價飆漲4%
面板大廠群創日前表示以提升股東權益報酬率及調整資本結構，預計減資12%，每股退還股利1.2元現金，預計於8月15日現金減資，換算下來一張退回1200元，預計56萬名股東可以在8月30日領到，再加上市場傳出群創南科四廠被台積電以200億元買下，激勵今（12）日群創股價翻揚，早盤一度漲0.7元，來到15.10元，漲幅4%以上。
記者許家禎／台北報導
群創日前指出擬辦理現金減資金額108.94億元，換發股票總數包括歷年已發行之全部股票，計普通股90億7863萬3338股，每股面額10元，共計新台幣907億8633萬3380元，此次銷除已發行股份10億8943萬6001股，減少資本108億9436萬10元，減資比率為12%，每股退還股款現金1.2元，減資後換發股份總數79億8919萬7337股，共計798億9197萬3370元。
群創指出，每股將退還股利1.2元現金，換算一張可退1200元，減資股票最後交易日為8月14日，現金減資退還股款發放日為8月30日，想參加減資的投資人，得要把握14日的最後買進日。
另外，群創日前公布要賣南科四廠（5.5代LCD面板廠），後來市場傳言將賣給美光或是台積電，隨後又傳台積電以高出底價2成，約總價200億元以上買下，用來擴充先進封裝或是後續先進製程生產使用。消息一出，激勵群創股價上攻，早盤一度漲0.7元，來到15.1元，漲幅4.8%。