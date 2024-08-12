柯文哲京華城案爭議！容積率暴增遭控圖利財團　事件懶人包一次看

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據了解，柯文哲擔任台北市長期間，遭控將京華城容積率自560%提升至840%，被外界質疑是「開後門」、涉嫌圖利財團，對此，京華城董事長陳玉坤曾公開喊冤，表示容積率遭郝龍斌市府錯誤解讀，導致從560％降為392％。
而柯市府時期，京華城的容積率從560％暴增至840％，但文哲與前副市長黃珊珊均表示，一切依法行政。民進黨籍台北市議員簡舒培曾公布公文，踢爆京華城找上柯市府陳情後，柯文哲隨即指示都發局，並在都委會通過有利於京華城的內容，其中包括「准用『都市更新建容責獎勵辦法』」等3項，最終經由柯文哲蓋章核可。
簡舒培指出，2020年3月間，京華城向台北市政府市長室陳情，希望針對1991年都市計畫書保障之權利應包含容積率560%、大街廓整體開發，及允建之樓地板面積得不低於原已申請之樓地板面積12萬284.39平方公尺等3項權利，希望重新提請都委會研議。
而柯文哲沒過多久，就指示交辦都發局辦理，都發局於4月6日專簽呈給柯文哲，柯文哲在4月15日蓋章通過，遭質疑提高容積率圖利財團。對此，民眾黨發言人吳怡萱回應指出，一切均依法辦理的程序，並表示，京華城容積率從392%到840%，根本原因是監察院「糾正」郝市府時期認定的392%容積率，透過時任副市長林欽榮主持的都委會，按監察院糾正內容修正容積率為560%。
對此爭議，台北地檢署也收到檢舉告發，並已分他字案調查，將柯文哲列為被告。而時任柯文哲副手的彭振聲，被認為是京華城案的「關鍵人物」，12日上午，北檢以被告身分約談彭振聲到案，目前正在偵訊、進一步釐清中。