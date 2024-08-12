開算藍白合舊帳！凌濤：黃珊珊應講三重點「根本置柯文哲於不義」
民眾黨主席柯文哲身陷總統大選政治獻金帳務申報不實風暴，北檢今早主動分案調查其中涉及《刑法》偽造文書等罪嫌，震驚政壇。對此，桃園市議員、國民黨智庫副執行長凌濤今（12）日直言，時任柯文哲競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊應說明清楚，帳目處理不清楚、政治獻金案有無私自想法？否則根本就是置柯文哲於不義。
記者林怡昕／台北報導
柯文哲陷入總統大選政治獻金假帳風波，先是一筆高達1300萬授權金流向木可公關公司，之後又爆出承辦選前造勢的時樂、尼奧公司宣稱未收到申報資料的支出款項，3筆加起來916萬元，風波越演越烈，今天下午柯文哲將親上火線召開記者會說明。
對此，凌濤今早受訪時直言，黃珊珊害到柯文哲，這個案子有三個關鍵，第一是黃珊珊、財務總管李文娟，以及會計師端木正，這三位是目前在政治獻金案最有可能，而且是最直接相關申報不實，以及金流處理不清的三個人。
凌濤直指，從這就可以看出，當初在做藍白合六點協議時，黃珊珊要極力阻擋藍白合，「是不是他自己要引領團隊？是不是他要掌管財務動向？這是外界認為最大疑慮」。
凌濤呼籲，下午黃珊珊必須做出最大說明，包括當初為何阻擋藍白合？以及過程中， 為什麼帳目處理得這麼不清楚？第三，過去拿著加權假民調，在不管是做政治獻金過程中，有沒有個人私自的想法在裡面？
凌濤認為，這是黃珊珊無可迴避的責任，在這個部分如果不扛，再往後退的話，根本就是置柯文哲於不義。