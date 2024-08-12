搭奧運熱免費入場 大里泳池慘變養殖魚池！江和樹：有「垢」胎哥
台中市慶祝「麟洋配」奧運羽球奪金，8日至11日全市6座國民運動中心免費入場，導致人潮爆量，有民眾見大里運動中心泳池水面浮著水泡和不明漂浮物，抱怨變得又髒又噁。運動局指係因應使用人數增加，調整投藥劑量，不影響民眾使用安全；市議員江和樹批評，市府雖以擔心大腸桿菌為由，表示投藥不會影響民眾健康，但看在市民眼裡，就是覺得「很胎哥」。
記者顏幸如／台中報導
有民眾在臉書社群「大里人聊天室2.0」PO文，指10日上午9點多到大里國民暨兒童運動中心游泳，卻在SPA池發現超噁的水泡與黃垢，質疑連續4天免費開放，已嚴重影響管理品質。發文引起熱烈討論，有人說「這是養殖魚池吧？」「今天在大池的練習水道，有看到類似像顆粒大便一顆」、「一大早都是正常的，阿狗阿貓全擠進去，人一多就來不及過濾」、「暑期期間兒童上泳課，本來就天天爆滿了」、「任何免費入場真的品管不佳，我朋友在南屯的也是很可怕」、「淋浴間有霉垢，地板磁磚裂開還往上翹起」。
台中市運動局指出，管理單位因應使用人數增加，在符合水質檢驗規範內加強品質管控，針對各池調整投藥劑量，避免菌類滋生，在執行階段初期會有短暫泡沫發生，但不影響民眾使用安全。大里國民運動中心執行長郭瑞龍表示，這幾天游泳池免費，人潮比平常暴增1倍，有些人沒淋浴甚至有化妝就下水，造成來不及過濾，且在反洗過濾時出現泡泡，經調整已沒此狀況，淋浴間也從1天3班次清潔提高為6班次。
市議員江和樹指出，游泳池不明物漂得全部都是，看到就覺得很「胎哥」啊！擔心大腸桿菌超標、必須投藥的說法無法讓民眾安心，市府祭出開放免費入場的優惠，難免剝奪到購買年票、月票的民眾，本就該加強衛生品質的管控。