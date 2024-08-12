奧運舉重場驚見「台灣國旗」！選手親曝背後原因：主辦方自己貼的
繼奪得銅牌的郭婞淳後，巴黎奧運台灣舉重好手方莞靈、陳玟卉今（12）日也順利回台，參與71公斤級的陳玟卉回國分享，當時在現場聽到許多台灣人的加油聲，彷彿在自己家比賽，不過更讓她印象深刻的，是比賽當天，奧運官方在選手休息室門口貼上台灣國旗，而非奧運會旗，讓她直呼：「這是台灣人才懂的激動！」
記者張志浩／綜合報導
東京奧運陳玟卉在64公斤級拿下銅牌，巴黎奧運由於量級縮減，陳玟卉改練71公斤級，最終以236公斤拿下第6名，陳玟卉受訪表示「其實賽前調整狀況不差，當然想要表現的比上一屆更好，而且量級提升了，成績應該也要成長，但我自己沒掌握好、沒有處理好，還有必須再學習的部分。」
而在巴黎奧運比賽期間，其實有發生一段小插曲，當天比賽的陳玟卉和已經完賽的方莞靈，竟然在選手休息室發現「台灣國旗」，還原當時狀況，陳玟卉分享，官方每天都會更動各國的休息室位置，「而且這次賽事隱私性比較高，都是一間間隔起來，第一天莞靈找不到休息室，婞淳學姊那天是貼號碼顯示，第3天可能是要提高辨別，直接貼國旗，但看到不是會旗就很激動的趕快拍照，這可能是台灣人才懂的激動。」
提及本次舉重出賽的3位女將，陳玟卉分享，這次巴黎和上次東京派出原班人馬，自己和方莞靈本來就有陪伴參賽的默契，就像郭婞淳比賽會帶乖乖一樣；而提到郭婞淳，陳玟卉認為「學姊是庇佑我們的大樹，雖然我們是各自站在舉重台上，但我們的心都繫在一起，賽前也都會關心我們的體重控制和訓練狀況，最重要的是，她很努力也很辛苦，也因為她還在往前，我們就沒有理由後退，應該要追著她的腳步。