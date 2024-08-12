民眾黨連環爆！挺柯網紅心痛疾呼：懇請柯文哲家人暫時閉嘴

藍白合破局與「木可門」有關？他曝內幕：柯文哲政治生涯沒以後了

▲粉專「不演了新聞台」直言，柯文哲的政治生涯沒有以後了，原本就緩步向下的發展曲線，會變得陡峭。（圖／資料照片）
▲粉專「不演了新聞台」直言，柯文哲的政治生涯沒有以後了，原本就緩步向下的發展曲線，會變得陡峭。（圖／資料照片）

記者王德蓉／綜合報導

民眾黨主席柯文哲近日被爆競選期間有多筆政治獻金流入「木可公關公司」，金額超過新台幣3963萬元。對此，粉專「不演了新聞台」直指，去年曾說過民眾黨內之所以反藍白合，就是因為侯正柯副就不需要兩組選舉人馬，這些人其實就是要保自己的權位利益，而「木可門」就是這種趙高心態的具體行動，「不管他明天怎麼說，柯文哲的政治生涯沒有以後了，原本就緩步向下的發展曲線，會變得陡峭。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
粉專「不演了新聞台」11日發文表示，去年直播中就曾說過，為什麼民眾黨內會反藍白合，因為侯正柯副，不需要兩組選舉人馬，不需要辦兩套造勢，不需要拍兩版廣告，不需要兩位總幹事，不需要兩個總部編制。這些人滿口都是國家大義，政黨價值，其實就是要保自己的權位，守自己的利益。藍白合若成，柯會獲得副總統的高位，但其他人的未來就未必，還要看國民黨臉色，倒不如繼續巴著柯。

「不演了新聞台」直言，「木可門」其實就是這種趙高心態的具體行動，不管今天的記者會怎麼說，柯文哲的政治生涯沒有以後了，原本就緩步向下的發展曲線，會變得陡峭。「怪不了別人，怪你自己短視近利，志大才疏。」


柯文哲陷金流疑雲！沈富雄聽見柯媽、陳佩琪說法　忍不住吐2字

籲柯文哲說清楚「這人」身份　黃揚明揭金流疑雲致命傷

柯文哲競辦帳務不清下令大查帳　她預告記者會4腳本：都會背了

柯文哲爆帳務疑雲！律師列4劇本：不管哪種問題都很大

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選