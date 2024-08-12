藍白合破局與「木可門」有關？他曝內幕：柯文哲政治生涯沒以後了
民眾黨主席柯文哲近日被爆競選期間有多筆政治獻金流入「木可公關公司」，金額超過新台幣3963萬元。對此，粉專「不演了新聞台」直指，去年曾說過民眾黨內之所以反藍白合，就是因為侯正柯副就不需要兩組選舉人馬，這些人其實就是要保自己的權位利益，而「木可門」就是這種趙高心態的具體行動，「不管他明天怎麼說，柯文哲的政治生涯沒有以後了，原本就緩步向下的發展曲線，會變得陡峭。」
記者王德蓉／綜合報導
粉專「不演了新聞台」11日發文表示，去年直播中就曾說過，為什麼民眾黨內會反藍白合，因為侯正柯副，不需要兩組選舉人馬，不需要辦兩套造勢，不需要拍兩版廣告，不需要兩位總幹事，不需要兩個總部編制。這些人滿口都是國家大義，政黨價值，其實就是要保自己的權位，守自己的利益。藍白合若成，柯會獲得副總統的高位，但其他人的未來就未必，還要看國民黨臉色，倒不如繼續巴著柯。
「不演了新聞台」直言，「木可門」其實就是這種趙高心態的具體行動，不管今天的記者會怎麼說，柯文哲的政治生涯沒有以後了，原本就緩步向下的發展曲線，會變得陡峭。「怪不了別人，怪你自己短視近利，志大才疏。」