推廣社福團體中秋禮盒　黃偉哲籲大家踴躍訂購

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃偉哲表示，中秋節即將到來，又到了送禮的季節，非常感謝勞動署及各個工會的支持，今年勞工局結合龍年生肖與中秋節玉兔、月餅等元素，攜手轄內7家庇護工場，搭配「晴天坊」手工藝品，推出多款應景節慶商品，除實體銷售管道外，勞工局亦新增電子商務訂購方式，突破傳統營業時間限制，讓大眾透過網路即可下單訂購，期許中秋營收能再創佳績。
勞工局長王鑫基指出，台南7家庇護工場，每一家的伴手禮都各具特色，如展翼烘焙坊今年推出的多寶閣禮盒(聯名款)禮盒，其中綠豆椪採用度小月嚴選溫體台灣豬肉，融合自創的獨家配方，創造嶄新的滋味；以蔬食結善緣為主的菩提澄園庇護工場，推出澄心菩提禮盒，包含素香鬆及腰果，使用自然原味調理方式烘焙，兼顧營養與健康，極具營養價值。
另外，112年剛成立的安平康家福田庇護工場，推出福爾摩沙鳳梨酥禮盒，選用了台南在地優質金鑽鳳梨，純手工製作，內餡濃郁且不甜膩，具有濃厚的台南風情味；全台唯一製作鮮凍食品的喜憨兒台南庇護工場，則持續與錦霞樓合作，推出烏金干貝醬禮盒，是居家常備，料理提味的好夥伴。
勞工局也因應電商網路消費日增趨勢，結合「PChome商店街」，推動庇護工場與「晴天坊」計畫夥伴合作，推出「柚，椪見你」、「月兔柚香禮」以及「秋月柚香」三款禮盒，獨特的中秋節組合商品，融合了傳統與現代元素在贈送禮物時能表達心意又能體現節日的文化底蘊，是中秋節送禮的最佳選擇。