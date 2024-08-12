名家論壇》朱駿／反核電會產生極惡劣難返的路徑依賴

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我希望，透過這個委員會能夠讓大家知道，能源議題絕對不是簡單的、只是『反核』或『擁核』的『是非題』。在國家治理中的每一個決策，勢必都是多元的『選擇題』，甚至是複雜的『多選題』，才能夠誠實面對問題、務實提出對策、踏實解決問題。
我們共同的任務，就是多元思考，集思廣益，群策群力，為國家永續發展擬定戰略，進一步讓臺灣社會凝聚共識。」
確實，當年由於核能出過三浬島與車諾比事故，給人風險很高的印象，「無核化」是世界許多地方追求的潮流，很多國家的夢，是大家做夢，民進黨有夢，藍營也有夢，當年做夢「不分政黨」，確實不是民進黨的意識形態。既然是做夢，十幾二十年下來，核能的科技不斷進步，安全度大幅提升，核廢料也有新的安全處理方式，核能已被歐盟定義為潔淨能源，效益遠遠高過其它發電方式，在在證明反核的無核家園是一場空夢，決不該是「打拚的目標」。連已經在前幾年無核化的德國，近來也重新檢討無核化的利弊得失，可見一斑。如果夢早該醒，卻故意裝睡不醒，那不就是把當年的夢轉化成了今日落伍的意識形態了嗎？
在台灣需不需要使用核電的問題上，反核或擁核二者擇一當然是「是非題」，而非「選擇題」，根本不「是複雜的『多選題』」吧？這樣才合乎人類思維與語言的意義與邏輯結構吧？在這提問的限定條件下，與「國家治理中的每一個決策」的性質根本不同類屬，怎麼可以類比？是故意轉移話題，模糊焦點。十多年來，在用不用核電的議題上最欠缺的確實是「誠實面對問題、務實提出對策、踏實解決問題」的基本態度。所謂的「多元選擇」與「多元思考」就是「多方」堅決排除核電。請問，這是那門子「多元」？實際反映出的只有「反核」一元罷了。不是嗎？這樣的思維作派能有什麼真正「永續發展」的「戰略」嗎？用美麗朦朧的詞句遮掩扭曲反核事實真相，將誤盡蒼生，非治國正道。
賴總統還特別指出，他成立的三個委員會，「都是秉持『跨領域』、『跨世代』、『跨主張』的衡平原則。」
人類社會的發展一定是動態的，只要是動態，就會隨時變化，有的變化難於在一兩日或一兩月間乃至一兩年間被生活其中者察覺，但日後的重大變化必起步於此，且容易在事態發展過程中產生認知誤差，認知誤差也會日積月累，變成重大誤差。所謂的衡平或均衡之類的概念，其實是人類為了方便自己認知與分析所設定的概念，只是一種建構的假設。想想嘛！在動態變化的多元選擇環境中，什麼是衡平或均衡？有可能清楚穩固定義嗎？既然為假設，就容易偏離事實基本面，反客為主，誤導自己前進的方向與為推動發展所應當的正確作為。
如果在相關領域、當世代、所做論斷沒有事實基本面支撐，必將造成當世代大問題了，還能侈談什麼「跨領域」、「跨世代」、「跨主張」？或許只能留下「跨領域」、「跨世代」、「跨主張」的後遺症吧？
近二三十年核能發電安全度已大幅提升，所需土地面積小，效益高，價格低，有助穩定物價，利於民生；反觀綠電，所需土地面積大，容易排擠已經是地狹人稠之台灣的土地利用效益，更容易破壞環境，傷害農、漁業，效益極低，價格高，直接傷害民生，不利一般人民的生活。
據媒體報導，童子賢挺核，反核大老承認環團有壓力，擔心不利綠能的發展前景。會不會是綠能已成為一項許多人獲利豐厚、而且是從國庫搬錢、民進黨的支持者靠此發家致富、躺平都能日進斗金 的好生意？民進黨的政治人物是否也涉足其中牟利自肥？或者享受來自此龐大生意分肥之政治獻金的滋養？就如台南為此引發的槍擊案所呈現之一斑？
有環團人士聲稱，「AI等高科技要用到更多能源，但台灣有地熱、海洋等很多具潛力、可發展的能源，是不是還沒有被好好發展？」地熱與洋流發電恐怕緩不濟急，發電效益更加令人質疑，顯然是以還在地平線的那端看不見、不可知的空想否決眼前已知確定之物，這在思考上就是大漏洞，論證上就是虛妄空論，結果必然自我糊弄與誤導。
8月8日台電董事長曾文生表示，用電年增量集中在AI和半導體產業，供電壓力最大是在2024年到2027年間，增加最多的是新竹、高雄科學園區，夜間備用容量從302萬瓩至338萬瓩，備用容量率約是7％至8％，若遇到機組故障，約可維持在200萬瓩左右，曾文生停頓一下說，「相對來講，是有一點緊澀」。
「停頓一下說」就是頗有難處但要顧及總統面子的反應，在此情境下說出「是有一點緊澀」，應該是已經盡力掩飾的結果，實際的情況應該比「緊澀」嚴重不少吧？
環團人士難道沒有常識？在反核電且綠能遠遠不能填補空缺的情況下，台灣勢必依賴火力發電，事實上火力發電已經對台灣的環境現況產生了不良影響，火力發電縱使不燃煤，改換燃氣發電，也會既排放大量的碳與甲烷，為此的配套設施又會破壞藻礁之類的天然環境寶貝，在還沒享用電之前，已實質傷害了台灣的環境。環團的主張實際上直接傷害了環境，不是天大的諷刺嗎？
種種不負責任的給未來的發展前景蒙上了一層濃重的陰影，如果不趕快醒悟，迷途知返，日積月累下去，必然產生極惡劣的路徑依賴，屆時積重難返，賺飽的是少數不肖商人及與其勾結的政客，會不會還有少數環團人士？受嚴重傷害的必然是廣大平常老百姓的生活與福祉。
口口聲聲「愛台灣」，產生的效果必須是能對台灣人民正面的才算數，如果只是高喊口號，以掩飾自己明顯的錯誤，那必然會傷害台灣人民。
●作者：朱駿／時事評論人
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