「柯文哲2018是拮据選舉」 蔡壁如：無法和總統大選相提並論
柯文哲總統選舉政治獻金假帳疑雲連環爆，2018年蔡壁如為他操盤市長選舉時，金流完全沒爭議，蔡的角色再度被熱議。今天她受訪時表示，當年台北市長選舉僅用半天時間募款，金流相對簡單，「那次拮据的選舉方式，和總統大選不能相提並論」。她重申自己相信柯文哲的清白，但候選人沒辦法了解每筆錢的來源與細項，「我確實也有一點擔心」。
記者顏幸如／台中報導
台中市政府顧問蔡壁如今（12）日上午進梧棲區公所辦公之前，被媒體堵訪，她表示自己絕對信任柯文哲的清白，「但是每天新聞一直報，我確實也有一點擔心」，柯文哲宣布下午要召開記者會，她認為整件事還是要說明清楚，給社會一個交代。
至於外界對柯文哲初次選舉，與後來假帳疑雲的比較，蔡壁如說，過去她參與2018年台北市長的選舉，那次在半天募款之後就達標，沒再接受任何募款，金流相對簡單，之後很多花費都在造勢活動上，她強調2018年是「拮据的選舉方式」，和這次總統大選不能相提並論。
她表示總統大選沒參與，因為自己也在台中選立委，也因是候選人，很清楚候選人沒辦法了解到每一筆錢的來源和支出，更別說柯文哲是總統候選人，不可能錢的細項、來源都記得。必須靠團隊分工，有人負責記帳、有人聯繫廠商，最後都有會計師簽證。她重申，自己絕對相信柯文哲的清白。