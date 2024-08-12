24歲台灣國手孫振帥炸！霹靂舞跳進奧運　粉絲驚呼「撞臉高爾宣」

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作為嘻哈文化的象徵之一，「霹靂舞」首次被納入奧運，首輪小組10日在巴黎協和廣場（Place de la Concorde）舉行，小組中的4名選手需輪流進行一對一對決，每場比賽共兩回合，由現場9位評審評分，最後依照小組排名，前2名的選手可晉級8強戰。
孫振第一戰PK遇上摩洛哥選手，以2:0的成績完勝，但後面不敵荷蘭、哈薩克舞者，均以0:2的分數落敗，小組排名第3，未能挺進8強。但孫振並沒有因此就陷入低潮，他在賽後受訪時樂觀回應，覺得自己能夠搶到奧運門票，成為首次霹靂舞賽中的16名選手，已經是很不容易的事；孫振更開玩笑說：「我敢肯定，最開始絕對沒有人覺得台灣有人可以打進來（奧運），因為真的很難。」
不僅跳舞有實力 孫振外型被讚神似男星高爾宣
孫振比賽的舞蹈畫面也陸續被網友分享、轉傳，一名女網友就在Threads發文，大讚孫振「能跳進奧運真的很神」，除了稱讚孫振的舞蹈外，女網友也認為孫振長相帥氣，外型神似男歌手高爾宣，該貼文曝光後獲得3.3萬人按讚。
大家看了孫振的舞蹈也紛紛留言：「首次奧運霹靂舞全世界16位選手之一，這可以嘴一輩子了吧」、「現場看真的神」、「帽子拿下來也太帥，昨天有看比賽，感覺是他們的一個舞步我就閃到腰的程度了。」還有不少網友附和孫振撞臉高爾宣：「他戴帽子比賽更像高爾宣了」、「真的真的有高爾宣的fu！私心覺得孫振跳最好，有夠帥」、「原來是像高爾宣！難怪我昨天看到孫振覺得帥」、「超級像！昨天看轉播以為高（爾宣）跑去參加巴黎奧運」。
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