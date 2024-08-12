統一獅睽違3年辦「超人力霸王主題日」！8月24日挑戰續寫100%勝率
統一獅睽違3年再度聯手超人力霸王！統一7-ELEVEN獅球團在今（12）日宣布，2024年暑假壓軸最強派對就是與超人力霸王共同聯名主題日，將在8月24日及25日，連續兩天於台南棒球場熱鬧登場。本次「超人力霸王聯名主題日」活動，特別邀請2024年超人力霸王最新角色「超人力霸王雅克」及超人力霸王於台灣人氣最高之一的「超人力霸王傑洛」。值得一提的是，獅軍穿上聯名主題球衣，至今總共9場累積9勝，勝率維持在100％，堪稱最強主題日。
記者林之越/綜合報導
睽違三年舉辦 聯名球衣超霸氣
統一獅與超人力霸王聯名主題日，自2018年、2019年及2021年長期合作，獲得球迷好評迴響，如今相隔三年後，再次舉辦。本次特別安排統一獅超人氣球星陳傑憲、林安可、蘇智傑、邱智呈、陳重羽、潘傑楷、陳韻文、辛俊昇擔任主角，穿上本次超人力霸王聯名主題球衣，搭配超人力霸王雅克及超人力霸王傑洛以宇宙星空風格，展現氣勢滂薄視覺呈現，展現必勝氣勢與決心，期待守護共同守護台南棒球場，為獅隊拿下一場又一場勝利。
除了兩位備受歡迎的「超人力霸王」，本次賽事更加加入首次在台登場，令球迷、粉絲備受期待的反派和怪獸；不想錯過超人力霸王守護台南棒球場力退反派和怪獸的球迷朋友，歡迎在8月24~25日連續兩天，家人朋友一起購票進場，感受最豐富好玩的超人力霸王主題日。