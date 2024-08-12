「法官」Aaron Judge300轟聽牌！Soto雙響砲 洋基8:7氣走遊騎兵
Aaron Judge生涯300轟聽牌！美國職棒大聯盟（MLB)紐約洋基今（12）日對上德州遊騎兵，洋基本場比賽上演煙火秀，Juan Soto單場雙響砲，加上Giancarlo Stanton和「法官」Aaron Judge皆開轟，雖洋基投手群此役表現不佳，先發投手Marcus Stroman加上牛棚共丟掉7分，但靠著強大的火力支援，洋基終場還是以8:7擊敗遊騎兵，Judge今日的全壘打是個人本季第42轟，同時也是生涯第299轟，距離生涯300轟只差一轟，Judge賽後也表示數字對他來說不重要，重要的是球隊贏球。
記者吳政紘/綜合報導
Stanton首局敲出高飛犧牲打，替洋基取得1:0領先，3局下半Soto掃出一發陽春砲，5局下半Stanton炸裂一發3分砲，前五局打完洋基5:0領先，7局下Soto再敲一轟，上演單場雙響砲，下一棒的Judge背靠背開轟，洋基7局打完8:3領先遊騎兵。
遊騎兵在8局上靠著Nathaniel Lowe的陽春砲和Carson Kelly的兩分砲，將比分追到8:6，9局下洋基推出終結者Clay Holmes上場關門，雖被Adolis García敲安失掉一分，但還是穩穩抓下3個出局數，終場洋基就以8:7，以1分險勝遊騎兵。
300轟將出現 Judge還是以球隊為優先
Aaron Judge在本場比賽敲出局人本季第42轟，同時也是生涯第299轟，賽後談到挑戰300轟時，Judge還是以球隊為優先，「數字對我來說不重要，我在這裡是要幫球隊贏球，幫助我的隊友處在對的位置，希望300轟出現時，能夠伴隨球隊贏球。」