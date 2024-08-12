奧運奪銅後刻不容緩！Jokic返國行蹤曝光　已在賽馬場喝啤酒觀賽

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雖然巴黎奧運閉幕式在今（12）日凌晨才舉行，但男籃項目較早結束，塞爾維亞男籃隊早已返國。本屆奧運拿下銅牌，是繼2016年里約奧運奪銀後，塞爾維亞再度收下奧運男籃獎牌，全員都在歸國派對上歡欣慶祝，Jokic甚至開心到把上衣脫掉，露出上半身忘情搖擺。
在歸國後，不少網友都開玩笑猜測，可能很快就會出現在賽馬場。果不其然，今（12）日就有當地媒體拍攝到，Jokic現身賽馬場，且一手拿著啤酒、一手拿著高腳杯，坐到座位上準備享受觀戰賽馬，周圍民眾也一臉笑意地直盯著他看。
銅牌戰完成大三元 成奧運史上第4人
不過Jokic確實值得好好休假，他在本屆奧運6戰，場均繳出誇張的18.8分、10.7籃板、8.7助攻，準大三元的數據，且場均助攻數更是全體球員中最高，命中率高也達5成38。
在最關鍵的銅牌戰中，面對德國砍下19分、12籃板、11助攻，繳出完美「大三元」表現，成為奧運男籃比賽中第4位砍下大三元的球員，加入Alexandrovich Belov、LeBron James和Luka Doncic的行列。
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