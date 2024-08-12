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奧運奪銅後刻不容緩！Jokic返國行蹤曝光　已在賽馬場喝啤酒觀賽

▲塞爾維亞當家球星Nikola Jokic，在巴黎奧運男籃項目，總共6戰場均18.8分10.7籃板8.7助攻，帶隊奪下銅牌，返國後馬上就被拍到，現身賽馬場，觀賞自己相當熱衷的賽馬。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾維亞當家球星Nikola Jokic，在巴黎奧運男籃項目，總共6戰場均18.8分10.7籃板8.7助攻，帶隊奪下銅牌，返國後馬上就被拍到，現身賽馬場，觀賞自己相當熱衷的賽馬。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

Jokic奧運奪銅後刻不容緩！NBA明星級中鋒Nikola Jokic，在巴黎奧運男籃項目，一路帶領塞爾維亞闖入4強賽，面對大魔王美國甚至一度領先17分，可惜遭到逆轉勝，最終在銅牌戰報了去年世界盃的一箭之仇，擊敗德國摘下銅牌。就在開心拿下銅牌後，有當地媒體拍攝到返國不久的Jokic，馬上就來到賽馬場報到，一邊享受啤酒一邊觀賞比賽，顯示他對賽馬的熱愛程度。

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返國後直奔賽馬場　外界早有預期

雖然巴黎奧運閉幕式在今（12）日凌晨才舉行，但男籃項目較早結束，塞爾維亞男籃隊早已返國。本屆奧運拿下銅牌，是繼2016年里約奧運奪銀後，塞爾維亞再度收下奧運男籃獎牌，全員都在歸國派對上歡欣慶祝，Jokic甚至開心到把上衣脫掉，露出上半身忘情搖擺。

在歸國後，不少網友都開玩笑猜測，可能很快就會出現在賽馬場。果不其然，今（12）日就有當地媒體拍攝到，Jokic現身賽馬場，且一手拿著啤酒、一手拿著高腳杯，坐到座位上準備享受觀戰賽馬，周圍民眾也一臉笑意地直盯著他看。

銅牌戰完成大三元　成奧運史上第4人

不過Jokic確實值得好好休假，他在本屆奧運6戰，場均繳出誇張的18.8分、10.7籃板、8.7助攻，準大三元的數據，且場均助攻數更是全體球員中最高，命中率高也達5成38。

在最關鍵的銅牌戰中，面對德國砍下19分、12籃板、11助攻，繳出完美「大三元」表現，成為奧運男籃比賽中第4位砍下大三元的球員，加入Alexandrovich Belov、LeBron James和Luka Doncic的行列。

▲塞爾維亞當家球星Nikola Jokic今天得到19分「大三元」，本屆奧運6戰場均18.8分10.7籃板8.7助攻，命中率高達53.8%，準大三元等級的數據，證明自己在FIBA戰場也依舊是屬於最頂級那一列的籃球神獸。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾維亞當家球星Nikola Jokic在銅牌戰得到19分「大三元」，證明自己在FIBA戰場也依舊是屬於最頂級那一列的籃球神獸。（圖／美聯社／達志影像）

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