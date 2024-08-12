烏干達「垃圾山」崩塌！壓垮民宅、活埋多人 傷亡慘重
烏干達首都坎帕拉（Kampala），一座大型垃圾掩埋場，疑似因為連日豪雨沖刷，於當地時間9日晚上倒塌，多人慘遭活埋。截至發稿時間為止，死亡人數已增至21人，烏干達總統已下令軍隊加入搜救。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，發生事故的基特茲（Kiteezi）垃圾場建於1996年，位於康培拉貧民區的陡坡上，是坎帕拉唯一的垃圾堆置地，經常聚集一堆以拾荒維生的婦女、兒童，上週末一場暴雨過後，「垃圾山」發生大規模傾塌，壓住鄰近的簡陋民宅，裡頭的人慘遭活埋。
報導提到，基特茲垃圾掩埋場幾十年來，一直是坎帕拉唯一的垃圾場，由於積累數量過多，居民長期抱怨危險廢棄物對環境污染、居民人身安全的危害。雖然尋找新的垃圾堆置地點，已經有一段時間了，但遲遲沒有下文，直到這場悲劇發生。
這並不是非洲地區首次發生類似悲劇。管理不善，堆積如山的垃圾，因故倒塌，也曾在2017年的衣索比亞、2018年的莫三比克，分別造成115 人、17人死亡。
烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）已下令調查，任何怠忽職守的官員將面臨處罰，並指示相關部門，撤離垃圾場附近所有居民。