記者會若少做「一舉動」 陳學聖預言：柯文哲未來已去了了！
民眾黨遭爆政治獻金申報不實，案件接連爆出，主席柯文哲將在今（12）日下午親上火線說明，而國民黨前立委陳學聖表示，過去MG149案，柯文哲於記者會上，將專戶所有的單據全部貼上，公開透明，歡迎大家用力的查，此舉不僅讓柯逆轉風暴，更奠定了他在民眾心目中清廉、透明的形象，當時背後大功臣就是蔡壁如，如今蔡壁如已被排擠流放他鄉，他預言若柯不能像當年MG149案一樣單據清楚全都露，「我大膽說，柯的未來已去了了。」
記者陳威叡／台北報導
「還記得柯文哲的MG149風暴嗎？」陳學聖表示，相信柯文哲此時一定很懷念有蔡壁如在身邊的日子，2014年，柯文哲參選台北市長時，被爆料身為台大醫院MG149專戶計劃主持人，涉及作內外帳，公款私用等，造成柯選情極大的危機。
陳學聖說，這事件來龍去脈，很多人都不記得了，但有一幕，相信大家一定印象深刻，那就是柯在記者會上，將專戶所有的單據全部貼上，公開透明，歡迎大家用力的查，此舉不僅讓柯逆轉風暴，更奠定了他在民眾心目中清廉、透明的形象，掀起台灣第三勢力崛起的風潮。
陳學聖指出，當時在背後幫上柯最大忙的，就是蔡壁如，因為蔡的六親不認，「血滴子」個性，得罪一堆人，但守住了柯的清譽，也將柯推向高峰。而這回柯再度陷入競選經費不實的疑雲，但蔡壁如早被排擠流放他鄉，沒有了蔡壁如的柯文哲和民眾黨，能像MG149案如此透明回應嗎？
陳學聖認為，若今天下午的記者會，柯不能像當年MG149案一樣單據清楚，全都露，大膽說柯的未來已去了了，因為支持者是因風而來，風不對了，支持者也就走了。