立法院臨時會流局？洪孟楷：民進黨沒遞出這資料「就是假議題」
民進黨團日前發函立法院長韓國瑜召集黨團協商，盼召開臨時會審查考試院人事同意權。不過，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今（12）日指出，身為在野黨不可能主動去要求召開臨時會，就看民進黨團要不要提出連署，要求院長召開臨時會，「如果沒有遞出臨時會就是假議題」。
記者林怡昕／台北報導
洪孟楷今日受訪表示，臨時會在《憲法》、《立法院職權行使法》中寫的非常明確，第一有重大事件，第二有四分之一的立委連署後，由院長召集談話會來做臨時會的後續安排，但目前就是沒有一個政黨有四分之一的立委連署，「所以臨時會議題自始至終就是一個假議題，要請教執政的民進黨團，你們是不是要提出四分之一的立委連署？就這麼簡單，直球對決吧。」
洪孟楷表示，國民黨團一開始的主張及立場就很明確，身為在野黨不可能主動去要求召開臨時會，不會遞出四分之一立委連署的申請，民眾黨團也不會，那就看民進黨團要不要提出連署，要求院長召開臨時會，否則以法令上來講，現在是休會期，國民黨立委休會但不休息，地方的服務會勘、案件追蹤等，都持續在做。
洪孟楷說，請民進黨團說清楚，要求院長召集朝野協商，到底是要請院長在9月到來的正式會期，協商什麼時候要做相關人事的審查？還是要臨時會？如果要臨時會，先遞出四分之一的立委連署，這是基本的門檻，「如果沒有遞出，臨時會就是假議題，我們不會在假議題上浪費口水，也不會奉陪」。