下一屆2028洛杉磯奧運！棒、壘球回歸 台灣「2超強項目」恐停辦
2024巴黎奧運落幕，中華隊以2金5銅的成績，成為史上次佳，其中台灣「女拳王」林郁婷奪金，「舉重女神」郭婞淳奪銅，更是讓全台熱血沸騰。但國際奧委會（IOC）透露，拳擊項目及舉重項目在下一屆洛杉磯奧運恐面臨被取消的危機，另外棒球、壘球等比賽將重返奧運殿堂。
記者賴禹妡／綜合報導
下一屆奧運主辦城市位於美國洛杉磯，將於2028年7月14至30日登場，這也是洛杉磯繼1932年、1984年後，第3次舉辦奧運，口號為「追隨陽光」（follow the sun）。而洛杉磯奧運將新增比賽項目，包含恢復棒球、壘球、板球、棍帶球比賽，腰旗式橄欖球、壁球則將首度登上奧運5環殿堂。
至於拳擊賽事一直以來都是奧運的核心項目，但在本屆奧運卻受到國際拳擊總會IBA、知名作家JK羅琳的影響，成為最具爭議的運動項目之一。由於國際奧委會早已將IBA除名，並從東京奧運時接管拳擊比賽主辦權，因此各國拳擊協會必須找到可靠的新夥伴。
國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）就透露，拳擊是否會納入下一屆洛杉磯奧運比賽項目之一，最快將於2025年上半年決定。因此他也提醒各國拳擊協會，必須盡快替IOC找到新的可靠國際夥伴，才能確保拳擊繼續被納入下一屆奧運。
而舉重項目過去就多次傳出禁藥疑雲，2008年北京奧運開始，就有多名金牌得主發生爭議，因此IOC決定大力整頓，讓舉重項目在洛杉磯奧運面臨被取消的危機，國際舉重總會也被迫要縮減男女量級。