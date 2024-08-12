不僅巴黎奧運撞熱浪！2050年全球熱爆　多城市恐將熱到無法辦奧運

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CNN根據氣候科學組織CarbonPlan提供的數據分析指出，未來幾十年內，世界上大多數城市將無法在夏季舉辦奧運，因為這些城市的濕熱程度都將超過安全門檻。
熱負荷（heat stress）可以通過「暑熱壓力指數」（wet-bulb globe temperature, WBGT）來進行評估，這是綜合了熱度、濕度、風速、太陽角度和雲層覆蓋等因素加以進行計算的指標。
CarbonPlan發現，到了2050年，美國東部幾乎所有城市的熱負荷都將超過華氏82.1度（攝氏27.8度）的門檻，這是專家建議取消體育賽事的溫度門檻。
美國東南部、中國東部、地中海地區等城市都將過於炎熱
換句話說，在這些城市舉辦夏季奧運對運動員來說，將會構成巨大的健康風險。尤其是墨西哥灣沿岸，從佛州到德州東部等高濕度州分，都無法主辦奧運。也就是說，1996年奧運主辦城市亞特蘭大，在2050年以後不可能再主辦。
此外，中國東部大部分地區，包括北京和上海，暑熱壓力指數都將遠遠超過門檻，香港和東南亞大部分地區也是如此。
隨著氣候變化影響愈加明顯，已經有越來越多呼聲要求調整夏季奧運舉辦的時間，避免與高溫高峰重疊。
事實上，過去也有類似的案例。例如，2000年在南半球舉行的雪梨奧運，就避開了夏季酷熱，選擇在當地的春季9至10月舉行；2016年在巴西舉辦的里約奧運也改在8月登場，時值當地的冬季，氣溫約21度左右，相比較為舒適。
未來，氣溫較低的歐洲西北部城市如倫敦、奧斯陸和斯德哥爾摩，可能會成為奧運更有吸引力的舉辦地，而地中海城市沿岸城市如西西里的巴勒莫和西班牙的塞維利亞，大多數城市的暑熱壓力指數已經超過門檻，隨著全球氣溫升高，高海拔的南美城市也會變得更具吸引力。
2028年的奧運將在美國洛杉磯舉行，當地氣溫有太平洋調節，因此尚稱溫和；2032年奧運將在澳洲北部的布里斯本舉行，該城市夏季炎熱，因此將會在7月舉行比賽，這時正是當地的冬季，低溫大多在10℃左右，對於來自北半球的選手也尚稱理想。
6座正式申請2036奧運城市 過半指數超標
目前有超過10個國家表示有興趣主辦2036年夏季奧運，但目前只有6個國家公開或正式提交了申辦，包括印度的艾哈邁達巴德、印尼的新首都努山塔拉、卡達杜哈、土耳其伊斯坦堡、波蘭華沙，以及智利聖地牙哥。
但據CarbonPlan的數據，這些城市在未來某個時間點都會超過熱負荷門檻，只有聖地牙哥全年氣溫都在安全範圍內，甚至在夏季最炎熱的時期也是如此。艾哈邁達巴德和杜哈的夏季溫度則將遠遠超過門檻，可能會考慮在較涼爽的季節舉辦奧運會。
CarbonPlan科學家表示，若這些地點被選中，可以透過一些簡單措施來減少熱負荷，「例如可以在夏季高峰前或之後開始比賽，或將賽事安排在夜間或清晨較涼爽的時段進行。」
曾經主辦過的城市恐不再適合
一些曾經舉辦過夏季奧運會的城市到2050年將面臨極端高溫，例如北京將變得過於炎熱潮濕，雅典、羅馬、亞特蘭大、東京和首爾也會變得過度炎熱，而不適合舉行夏季奧運。
事實上，2021年東京奧運的暑熱壓力指數就已遠超過安全值，最高溫度來到達到31.6℃。那年約有百分之一的選手出現熱傷害相關狀況，不過日本做足準備工作，沒有選手因此住院。
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