高雄摩鐵傳遭裝針孔 入住女子因這舉動免於成為女主角
「出去外面住真的要多留意，尤其是正對床的插座！」1名女子入住高雄市左營區某汽車旅館，進房後關燈拿手電筒探照各角落，赫然發現正對床的電源插座有亮點，隨即向業者舉發並報警，警方發現插座內藏有竊錄設備1組，當場已予以查扣，由於記憶卡加密，暫無法判定有多少人受害，警方將送刑警大隊鑑識、解析，以釐清案情。
記者郭凱杰／高雄報導
網路社群「爆廢公社」一名女網友今(12)日po出1則貼文並附上影片指，「還真被我遇到，拿手電筒檢查房間就照到插座怎會反光，當時超級不安，請經理來拆螺絲時，當時裡面還插著記憶卡，影片是報警後，警方將記憶卡、主機板和線路拔走後的殘骸，出去外面住真的要多留意，尤其是正對床的插座」」。
影片po出後，引發一票網友驚呆，有網友指「太可怕了吧」、「真的很夭壽，氣死人，沒證據還不能罵人」、「嚇到吃手手」。也網友說「任何飯店汽車旅館就是先全面開手電筒照一下，有任何異常就是聯繫飯店人員並報案，這世代已不再像以前了請保護好自己跟另一伴」、「去摩鐵都會帶頭套，我放心」、「如果是我發現我怎麼感覺我會自己拔掉 然後把記憶卡帶走 呵呵」。
轄區左營分局表示，有關今天網傳貼文，於113年8月11日19時許，在左營區某旅館疑遭裝攝影機一案，消費民眾已當場報案，員警依規定受理。員警獲報後趕赴現場，經採證拆開插座後發現確有竊錄設備1組，已予以查扣，發現記憶卡已進行加密，將送刑警大隊鑑識、解析，以釐清案情。
左營分局也提醒民眾，偷裝攝影機攝錄他人，可能涉及違反刑法315-1條妨害秘密罪，可處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金，提醒民眾不要誤觸法網，以免後悔莫及！