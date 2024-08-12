學習有助間接降低失智風險 台師大呼籲推動「中高齡教育」
台灣即將在明（2025）年邁入超高齡社會，每5人就有1人是超過65歲長者。台師大今（12）日提出「中高齡教育政策建議書」指出，國內高齡人口比國教人口多了110萬人，教育市場需求已翻轉，同時引用研究發現，教育對年齡成長造成大腦退化有顯著保護作用，中高齡者持續學習有助減緩認知能力下降速度，間接降低長期照護成本、罹患失智風險，呼籲政府及教育機構及早規劃中高齡教育。
記者魏妤庭／台北報導
台師大發布「中高齡教育政策建議書」，台師大副校長宋曜廷指出，台灣國教人口數從2003年的460萬人，到2023年僅剩283萬人，成長率為負38%。65歲到85歲的高齡人口數，則是從2003年的187萬人，到2023年增加到393萬人，成長110%，兩者差距已達110萬人。
宋曜廷援引研究表示，教育對年齡成長而造成的大腦退化有顯著的保護作用，若中高齡者能持續學習，在平時增加適當學習活動，有助於減緩認知能力下降速度，間接降低長期照護成本及罹患失智症風險。
此外，台師大運動休閒與餐旅管理研究所教授廖邕表示，國外研究顯示，未上網或網路退用的中高齡者，因為不易取得活動、健康等資訊，身心較不健康，社會網絡也較弱。高齡者使用網路與幸福感、自覺健康狀態、生活滿意度等呈現正相關。但台灣60歲以上長者上網率僅56.2%，遠低於韓國98%，還有8個縣市高齡上網率低於5成，顯示我國中高齡人口數位使用能力有待提升。
由於我國高齡者有35%進行金融傳承規劃，廖邕表示，高齡詐騙案在近5年增加200%，2020年高齡者被詐騙金額高達2.8億元，若是高齡者缺乏網路使用能力及合適管道，可能無法接受到相關教材或資訊。因此建議建構中高齡數位教育平台及發展數位能力自我評估工具。