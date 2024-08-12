中職戰報Week19／技術室助攻吉力吉撈單場3轟　統一傷兵歸隊最HOT

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昨天味全龍與富邦悍將之戰，味全靠著主砲吉力吉撈・鞏冠，單場3響砲，幫助味全11比6擊敗富邦，取得這個系列戰的對戰優勢。今年挑戰衛冕的味全，整體打擊火力熄火，大半個球季靠著吉力吉撈・鞏冠苦撐，但他卻沒因此被難倒，本季已敲出19轟，距離去年只差4轟，有望創下生涯新高。
且近期吉力吉撈・鞏冠已連兩場開轟，昨天連3打席開轟的內容，全部都是淺球數出棒，甚至第1、3個打席，都是首球就出棒，形成紮實擊球的全壘打。今年吉力吉撈・鞏冠跟去年一樣，依舊維持著對戰速球仍有高掌握度的優勢，本季對戰速球已超過10轟，昨天前2打席面對速球，不論高角度或低角度的進壘點，都能咬中球心，進而送出全壘打大牆之外。
本季味全團隊打擊數據，在增加攻擊仰角，讓飛球比例增加3%的狀況下，反而讓團體打擊成績退步，新任打擊教練克魯茲加盟後，他強調攻擊球的內側，勁量朝中線攻擊的方式，讓味全的長打數量明顯增加不少，落點比例也從原本之前的左中半邊，完全集中在中線位置，克魯茲式的打擊哲學立刻兌現成績。
然而吉力吉撈・鞏冠單場3響砲的亮眼攻擊表現，過程中卻有些不完美。第2打席的中外野深遠飛球，在全壘打牆跳了兩下，最終在重播輔助判決的認定下，判定是1支全壘打，推翻了現場裁判認定的比賽中活球，使富邦總教練陳金鋒大為不滿，激情抗議下被趕出場。
雖然比賽過程時，現場賽務部主管，解釋小房間內與技術委員、預備裁判的判定認知是因為有折射，所以推論打到全壘打牆的後側。但重播輔助判決的前提是，在既有判決下，是否有明顯證據來佐證或是推翻，折射只是過程並不是原因，所以才會讓許多人無法接受。
幸好事後中職經過開會討論後，在今天凌晨緊急公告，此判決為誤判，該飛球是打中全壘打牆軟墊後方水泥牆角，不過因全壘打牆的牆頂黃色帆布有包入該牆角，因此認定擊中該處應視為場內一部分。
中職近日的技術室判決，引起許多討論，在中職所設定的模式中，技術室的認定大於場上判決，也取代掉許多現場裁判自由心證的空間。但技術室能否正確判決，也會影響到中職場上執法的公信力，希望接下來能像中職秘書長楊清瓏所說：「以科學畫面作為基礎，經驗為輔。」才能追求更精準的判決。
第19周話題：棒球場就應回歸棒球場 亞太的草皮之爭
即將完工的台南亞太棒球場主球場，原本規劃為天然草皮，但在第1標OT案流標後，台南市政府卻打算將原本的天然草皮規劃，大轉彎改為人工草皮，引起軒然大波。雖然台南市政府表示，此舉是為了符合世界先進潮流，以及後續養護方便，但其實根據與會人士透露，最大的原因是希望能舉辦演唱會。
根據與會人士透露，亞太棒球場提出更改人工草皮規劃時，曾建議市府，若要換人工草皮，可以在場邊界外區使用，這樣可提昇排水效率與養護品質。但因為台南市府認為，若未來引進演唱會的話，舞台要搭在外野草皮上，所以外野部分，要使用人工草皮，才能減少舞台搭設的養護場地費用。
但台南在棒球賽季期間，天氣炎熱不說，又有劇烈降雨導致淹水，雖然人工草皮可幫助排水效率，但2項變因都會讓使用年限降低。近期才有韓職因為天氣炎熱，導致人工草皮場地氣溫過高不適合球員比賽；又有天母棒球場的人工草皮，使用近5年後，場地開始有衰退狀況，各項指標都顯示台南不適合設置人工草皮。
且雖然台南市府表示，人工草皮可減少養護成本，但潛在的OT廠商統一獅隊與棒協，都曾建議還是天然草皮較為適合，準備使用球場的「房客」都如此建議，更顯得「房東」要大改場地的作為，顯得不太合理，也不符合使用者需求。
台南市府與其調整場內草皮規劃，不如調整標案內容。亞太棒球園區幅員廣大，球場量大，也會讓OT廠商養護成本增加；若跟台南市立棒球場的標案相比，營運權利金的抽成比例，更從最高4%增加至20%，甚至台南市府還規劃園區都開相同發票來計算園區營收，基準都跟過去不大相同。
有意願OT的廠商，肯定是經過精打細算，若台南市府提出合理的OT內容，就算第1志願的統一獅棒球隊還是躊躇不前，也總會有民間公司願意一試。就像斗六棒球場，OT廠商也不是台灣的職棒球隊，而是曾經營成棒隊的運動家育樂有限公司，味全龍再跟運動家育樂租用球場，作為二軍基地使用。
演唱會能提升棒球場的附加價值，但棒球場仍是棒球使用的時數較多，這也是當初台南市府規劃這一整個完整園區的最終目的，也期待腹地廣大的亞太棒球園區，能成為台灣未來的職棒與訓練基地，而不是方便演唱會舉辦的場地。
最Hot球隊：統一獅投手傷兵歸隊 5戰只失11分奪4勝
上半季統一獅能奪冠，靠著是神來一筆的投手調度，將洋投裴瑞茲擺在牛棚應急，收到很好的效果。但在這個調度的前提是，本土長局數投手要撐得住，郭俊麟、林詔恩，季初都能偶爾頂上輪值，才讓統一有此調度的空間。
而到了下半季後，先發輪值的救兵統一再補上。經過半季復健，胡智爲重返一軍先發輪值，上周二先發面對富邦悍將，在有用球數控管下，投5局僅用74球，無失分奪勝，且直球均速近145公里。有速度做掩護下，胡智爲很敢進攻好球帶，製造了11個飛球出局，重返一軍的第1步有著好的開始。
上周統一獅啟動洋投風火輪，除了胡智爲與古林睿煬2名本土先發外，另外3場先發輪值交由3洋投羅昂、勝騎士與布雷克上陣，更在羅昂先發完畢後，讓他下二軍休息，拉上裴瑞茲擔任終結者的任務。
統一在上半季末、下半季初，遇到牛棚不穩的問題，總教練林岳平果斷改由邱浩鈞擔任終結者，狀態也不差。現在剛好裴瑞茲、胡智爲2名投手傷癒歸隊，又可讓先發3洋投輪流休息，回到上半季初統一獅最習慣的投手調度模式。
本季統一攻擊火力不差，下半季又補上陳聖平扛起游擊缺口，現在投手群傷兵漸漸歸隊，也給了統一充足的戰力瞄準全年第1。下半季現在要觀察的，將是資深新秀高塩將樹。高塩將樹雖然控球能力不差，但近2戰出賽皆掉分，壓制力若不符合一軍層級，統一在中段局數的牛棚戰力，還得再找其他人補上才行。
（筆者為資深棒球記者、緯來體育台球評）