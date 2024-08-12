京華城案近逼柯文哲 黃國昌質疑到底真反貪還是政治追殺
民眾黨主席柯文哲政治獻金申報不實，京華城容積率案檢調也加緊腳步追查，今（12）日以被告身分傳喚前副市長彭振聲。民眾黨立委黃國昌指出，據他所看到的資料，最後核給容積獎勵的「並不是柯文哲市長，是都委會最後做出的決議」，並質疑檢調偵辦到底是真的查案還是把司法當作工具，進行政治攻擊或追殺，「我覺得這個過程必須接受社會非常慎重地檢視」。
記者林詠青／台北報導
柯文哲近日捲入政治獻金申報不實爭議，北市三大案之一、京華城容積率案也近逼，黃國昌接受媒體人黃揚明《POP搶先報》節目專訪時強調，上週某特定媒體以頭版頭方式報導檢調本週要約談前副市長彭振聲，他當時「愣了一下」，首先是疑問「這真的還假的」；第二個問題是，如果是真的，為何檢調偵辦進度會變成媒體頭版頭？真的有偵查不公開媽？還是有策略透過媒體帶風向？「我覺得這對台灣司法的公信力絕對不是一件很好的事情」。
黃國昌認為，京華城案隔了這麼長時間又被拿出來炒作，據他了解，柯文哲主政北市期間基本原則就是公開透明，三大案所有公文跟開會紀錄都有上網公開，相信公務體系每個檔案都有清楚記載。很多媒體可能刻意炒作是柯文哲自己核定容積獎勵，但他看過資料覺得並非如此，「最後核給容積獎勵的並不是柯文哲市長，是都委會最後做出的決議。」因此他認為，司法在進行所謂偵辦的時候，到底是真的反貪腐的查案，還是把司法當工具進行政治攻擊或追殺，「我覺得這個過程必須接受社會非常慎重地檢視」。
對於外界盛傳柯文哲若因案出事，黃國昌有可能接掌黨主席寶座，黃國昌則強調，這是外界見縫插針，要搞內部分化。「老實講，我也不是加入台灣民眾黨才遇到，過去時代力量一手蘿蔔一手棒子，各式各樣的政治分化作為，我全部都經歷過，感受也非常深」。因此他當初加入民眾黨時，就有跟柯文哲報告，希望能夠把時間跟精力花在幫他推動一些公共政策，刻意沒有參與太多黨務。