柯文哲金流醜聞連環爆 國民黨團：依法行政是政治人物最基本要求
民眾黨主席柯文哲身陷總統大選政治獻金帳務申報不實風暴，北檢今早主動分案調查其中涉及《刑法》偽造文書等罪嫌，震驚政壇。對此，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今（12）日說，法律明確規定，競選經費、申報都有一定的法律程序要做，每個人都應該依法行政，這才是符合對於政治人物誠信的最基本要求。
記者林怡昕／台北報導
柯文哲陷入總統大選政治獻金假帳風波，先是一筆高達1300萬授權金流向木可公關公司，之後又爆出承辦選前造勢的時樂、尼奧公司宣稱未收到申報資料的支出款項，3筆加起來916萬元，風波越演越烈，今天下午柯文哲將親上火線召開記者會說明。
對此，洪孟楷稍早受訪時回應，別黨主席的事情就由別黨主席回應，身為選舉過的人，不管是中央民代、總統候選人，台灣法律明確規定，競選經費、申報都有一定的法律程序要做，每個人都應該依法行政，這才是符合對於政治人物誠信的最基本要求。
針對北檢今早主動分案調查柯文哲涉及《刑法》偽造文書等罪嫌？洪孟楷說，檢調面對任何有可能的不法，就是勿罔勿縱，對於可能疑似不法案件，這是檢調基本態度，不要有看政黨辦案的傾向，檢調辦案都尊重。