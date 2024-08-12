柯文哲陷政治獻金疑雲「連妻也淪陷」！3大爭議點一次看

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政治評論員吳靜怡與網紅四叉貓近日在臉書發文揭露，柯文哲將去年總統大選募款經費，透過多筆「授權」的方式轉入木可公關行銷有限公司，金額逾新台幣3963萬元，其中有700萬元上寫「授權金」，但外界普遍認為，授權應為肖像授權，柯文哲用自己的肖像賺錢，為何反要給木可費用？此外，該公司負責人是柯文哲在台北市政府時期的親信、柯競辦財務長李文宗的妹妹李文娟。
對此，民眾黨發言人吳怡萱表示， 政治獻金申報給木可之「授權金」，是「授權」木可代為管理的成本費用：競選期間應援小物種類繁多、業務繁雜，這些程序皆統一委託「木可」代為管理等行政作業，包含理貨、寄貨、送貨、倉儲及客服等多項業務，相關揭露之「授權」費用實為委託作業管理。不過販售商品的金額有無回流至柯文哲或民眾黨，仍待於記者會中釐清。
2、「時樂股份有限公司」、「尼奧創意行銷有限公司」爆未收到申報的款項
柯文哲競選總統的經費，遭承辦造勢的「時樂股份有限公司」、「尼奧創意行銷有限公司」爆料，共有3筆合計916萬4311元的「宣傳支出」支出申報，款項不存在且並未開立發票，這3筆申報分別為2023年12月20日有500萬給時樂、216萬4311元給尼奧，以及1月15日有200萬元給尼奧。民眾黨則透過聲明致歉，有3筆政治獻金申報資料經查為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料。
對此，台北地檢署12日上午主動分案調查，釐清是否有涉及不法，及偽造文書等罪嫌。
3、「蒔間」成立3個月就拿柯辦千元案子
一家名為「蒔間」的公司，被發現成立3個月就拿了柯文哲競辦宣傳費總計1000萬元，網紅四叉貓昨肉搜「蒔間」公司，發現這間公司原名是「軍宇國際」，去年7月更名「蒔間」，10月起收到來自柯辦的大筆金流，連續3個月入帳總計千萬元。而「蒔間」臉書粉專只有個位數追蹤，且電話打過去卻是別家會計師事務所。
四叉貓再從蒔間的粉絲團追蹤目標，進而搜出疑似粉絲團管理員「Amanda Chien」，其好友只有9位，「其中一人叫『Vicky Chen』，也就是陳智菡。」四叉貓認為，陳智菡應該就是蒔間公司與柯辦的對接窗口。
不過陳智菡今天一早就發文駁斥，痛批「惟恐天下不亂的google使用者，一直在網路上到處連連看、亂帶風向」。陳智菡強調，競選總部有跟這家公司購買影音服務，「但洽談的不是我、經手錢的更不是我」，她負責管理柯文哲的社群，「頂多幫忙上架影片，犯法了嗎」？陳智菡也預告，政治獻金相關疑雲下午2時就會舉行，歡迎四叉貓繼續肉搜連結出她跟蒔間公司的關聯。
陳佩琪提油救火 用兒子人頭設公司
陳佩琪自爆為了佈局大選，預計開設「小草咖啡廳」，不過當時她還是公務員，因此先用兒子的名字開公司，「不知道這有違法疑慮，真的很抱歉，已經託人撤銷公司」。不過，此舉卻引發違法疑慮遭檢舉，陳佩琪則再度於臉書發文，指自己被檢舉犯罪後，承認人生實在是「不經一事， 不長一智」，但公司從7月底才開始有正式帳戶，至今一星期多，都還沒開始有運作，所以她算是有犯意，但未有犯行，請法院從輕量刑，還提到「看到先生鐵青著一張臉回家」。