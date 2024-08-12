巴黎奧運閉幕式「阿湯哥」為何從天而降？電影橋段等亮點一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
巴黎奧運閉幕典禮中邀請了許多知名藝人進行表演，其中，美國R&B歌手H.E.R也代表美國上台演唱美國國歌，當歌曲告一段落之後，燈光便聚焦在法蘭西體育場頂端，赫然看見「阿湯哥」湯姆克魯斯上演「不可能的任務」從天而降，與眾運動員揮手後將畫面換切到預錄片段，只見阿湯哥騎著摩托車穿過巴黎街頭並登上飛往加州的飛機，手上始終緊握著奧運會的旗幟，抵達美國本土後一躍而下並，降落在著名的「HOLLYWOOD」標誌上。
62歲的阿湯哥降落在山頂後，將手中的奧運會旗交棒給美國登山車手柯特尼（Kate Courtney）、田徑選手強生（Michael Johnson）以及滑板選手依頓（Jagger Eaton），率領眾人跑過洛杉磯地標並抵達海邊，現場已經充斥著人潮，因為此時在洛杉磯威尼斯海灘上正在舉行一場大型的LA28音樂派對，由在洛杉磯成立的樂團嗆辣紅椒（Red Hot Chili Peppers）、土生土長的洛杉磯女歌手怪奇比莉（Billie Eilish）、美國西岸饒舌歌手代表人物史努比狗狗（Snoop Dogg）等人進行演出，帶來許多充滿夏日風情的歌曲，也為2028洛杉磯奧運揭開序幕。
事實上，不少外媒都認為，阿湯哥在演藝生涯已經到了尾聲，但他最知名的電影，除了《捍衛戰士》外，《不可能的任務》更是經典，現在的他已經62歲，但還能上演特技動作，即便有點瑕疵，或是不這樣「驚險」，他仍有機會利用這次奧運演出，再讓自己身價水漲船高。
林郁婷任掌旗手 中華隊獲史上次佳成績
巴黎奧運閉幕典禮在法蘭西體育場展開，進行至此，台灣已經有不少選手已經回國，尚未回國的選手們將代表台灣出席閉幕典禮，而克服外界質疑與批評，勇奪金牌的台灣拳擊好手林郁婷勢必是閉幕掌旗的最佳人選，因此本屆奧運閉幕儀式掌旗手便是由林郁婷與楊俊瀚，代表我國奧會掌旗進場。
本次中華隊以2金4銅的亮眼成績為2024巴黎奧運劃下完美句點，僅次於上屆東京奧運2金4銀6銅，每位選手的表現都相當亮眼。雖然巴黎奧運的時差比起東京奧運對於台灣觀眾來說更大，但是為了幫選手們加油打氣，為了一同參與選手們賽場上的歡笑與淚水，依舊有許多人徹夜守著轉播共同參與巴黎奧運。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。