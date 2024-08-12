陳智菡回應民眾黨連環爆 四叉貓酸爆：都是會計師的錯！
民眾黨接連爆出政治獻金申報不實爭議，對此民眾黨承認帳務瑕疵並為此致歉，主席柯文哲也將在今（12）日下午親上火線召開記者會說明，民眾黨立院黨團主任陳智菡上午受訪時表示，在報帳環節中會計出了錯，而民眾黨財務部門也出錯。對此網紅四叉貓諷，大家可以回家啦，「都是會計師的錯，阿北才不會有錯。」
記者陳威叡／台北報導
民眾黨爭議連環爆，除多筆政治獻金申報不實外，如今又爆出「蒔間」過去競選期間拿了3筆共1千萬元宣傳費，而時任柯競總副總幹事陳智菡為負責該公司的對接窗口，陳智菡為此也特別出面澄清，指爆料的四叉貓是「惟恐天下不亂的google使用者」，一直在網路上到處連連看、亂帶風向。
對此四叉貓用7點總結陳智菡受訪回應，第一，她與「蒔間」沒有任何關係；第二，她對「蒔間」的1000萬元如何使用一無所悉；第三，這幾天查帳才知道「蒔間」的名字；第四，「蒔間」幫柯文哲做影片要下廣告，所以她們才互加好友；第五，再次強調，除了幫「蒔間」上架影片以外，沒有任何關係；第六，不見的單據都找出來了；第七，算錯帳都是會計師的錯。
「大家可以回家啦！」最後四叉貓嘲諷，都是會計師的錯，阿北才不會有錯。