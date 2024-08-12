凱米颱風致災！李鴻源質疑高雄淹水是人禍 水利局強調治水有成效
凱米颱風7月下旬襲台，為高雄帶來龐大雨勢，造成多處淹水災情，前內政部長李鴻源日前在網路節目，直指「淹水一定有天災的成分，但也有可能是人禍所致」，要求高雄市政府應還原本次災情真相，告訴大家錢都花在哪裡，效果又在哪裡；高雄水利局今（12）日表示，市府將評估檢討並賡續執行排水改善工程及排水系統清疏，後續也會鼓勵易淹水地區加裝防水閘門、輔導成立自主防災社區、進行防災演練等各項有助於提升防洪韌性之策略。
記者林莞茜／綜合報導
水利局指出，凱米帶來的致災性降雨嚴峻程度超過莫拉克，加上天文大潮影響，造成市區淹水災情。但淹水面積比起莫拉克颱風，少了約92%，且都會區的淹水大多1小時左右退水也明顯縮短，可見高雄市政府於前瞻計畫(水與安全)投入91億元治水經費已有成效。
水利局也表示，成功大學水利及海洋工程系教授羅偉誠坦言凱米帶來的致災性豪雨，已超過200年防洪系統的設計標準，但從數據上來看，淹水面積較莫拉克大幅減少、退水時間也縮短，「假設缺乏前瞻水利建設等，這次災情恐更嚴重」；成功大學前工學院院長游保杉名譽教授提到，我們需認知到未來的降雨強度與總量，超過目前水利設施保護標準的機會可能更為頻繁「當超過設計標準所造成的淹水應該是合理而可以接受現象，不宜輕易說治水無效來打擊水利工程師的言論」。
也有屏東科技大學名譽教授丁澈士認為，滯洪池的容量標準有設計極限，凱米颱風3小時的時雨量就超過高雄滯洪池的設計標準，不淹也難。
水利局提到，凱米颱風帶來的致災雨量是淹水的主因，市府將評估檢討並賡續執行排水改善工程及排水系統清疏，但工程手段無法完全避免災害發生，協助市民取得水情資訊、鼓勵易淹水地區加裝防水閘門、輔導成立自主防災社區、進行防災演練等各項有助於提升防洪韌性之策略，也會是持續努力的目標。