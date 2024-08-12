奧運金牌「星巴克買一送一」！星冰樂第二杯半價　cama咖啡88折

巴黎奧運掀運動熱潮！曹佑寧現身運動會　親爆王淨比他更熱愛運動

▲迪卡儂日前舉辦活動，邀前棒球國手、藝人曹佑寧站台。（圖／實習記者張佳雯攝）
▲迪卡儂日前舉辦活動，邀前棒球國手、藝人曹佑寧站台。（圖／實習記者張佳雯攝）

實習記者張佳雯／綜合報導

中華健兒在奧運賽事上奮力一搏的模樣，不僅讓台灣人民為中華隊瘋狂，也讓全民之間掀起了一股「運動風」。運動品牌迪卡儂日前在北部最大門市三重店，舉辦「迪卡儂盃 想動就動 全民運動會」活動，請來前棒球國手、藝人曹佑寧站台，參與闖關活動。運動員出身的曹佑寧現場爆料，女友王淨反而比他更熱愛運動，甚至還會叫他一起去。

我是廣告 請繼續往下閱讀
迪卡儂為呼應全民運動精神，除曹佑寧外，也邀請幾位熱愛運動的民間高手跟曹佑寧一同組成明星隊，與迪卡儂隊進行PK闖關競賽。身為前國家代表隊選手的曹佑寧，賽後被問及是否仍保有過人的運動神經時，他也開完笑地說：「我覺得運動神經是天生的。」

▲曹佑寧與民間運動高手組成明星隊，並跟同樣熱愛運動的迪卡儂隊進行闖關競賽。（圖／實習記者張佳雯攝）
▲曹佑寧與民間運動高手組成明星隊，並跟同樣熱愛運動的迪卡儂隊進行闖關競賽。（圖／實習記者張佳雯攝）
不過曹佑寧也坦言，脫離運動員的身份後，體力確實跟之前有落差，但仍舊保持對運動的熱愛，更呼籲大家，「運動不只是為了參加競賽，更重要的是要將運動融入到生活中。」。

曹佑寧也分享，為了隨時隨地都能活絡筋骨，出國必帶的物品清單中一定會有彈力帶，因為彈力帶不僅可以調整阻力，針對身體各部位進行訓練，帶來不同助益，而且攜帶方便，即使在飯店房間，也能輕鬆地進行簡單運動。
 
而曹佑寧在運動會中，身上穿著正是法國迪卡儂設計團隊與殘奧會運動員共同打造的運動夾克和褲子，腳下則是相當熱賣的推進碳板跑鞋KD900X，除了是迪卡儂旗下品牌Kiprun的明星商品，也是美國奧運銀牌Paul Chelimo的指定款，主打超強的抓地力與高彈性，曹佑寧也忍不住讚嘆「快要走到飛起來」。

▲曹佑寧所穿的碳板跑鞋，是美國奧運銀牌Paul Chelimo的指定款。（圖／迪卡儂提供）
▲曹佑寧所穿的碳板跑鞋，是美國奧運銀牌Paul Chelimo的指定款。（圖／迪卡儂提供）

王淨開Threads首發文！曹佑寧驚喜現身　超甜互動粉絲嗨爆：好閃

王淨包場《鬼才之道》爆哭「曹佑寧衝上台緊抱」！超閃畫面曝光

王建民對決陳金鋒勾回憶！曹佑寧爆「不甩禁愛令」躲垃圾場偷約會

王淨才放閃海島遊比基尼辣照！曹佑寧「露大肌肌」加碼曝肉麻對話

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生