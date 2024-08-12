巴黎奧運掀運動熱潮！曹佑寧現身運動會 親爆王淨比他更熱愛運動
中華健兒在奧運賽事上奮力一搏的模樣，不僅讓台灣人民為中華隊瘋狂，也讓全民之間掀起了一股「運動風」。運動品牌迪卡儂日前在北部最大門市三重店，舉辦「迪卡儂盃 想動就動 全民運動會」活動，請來前棒球國手、藝人曹佑寧站台，參與闖關活動。運動員出身的曹佑寧現場爆料，女友王淨反而比他更熱愛運動，甚至還會叫他一起去。
實習記者張佳雯／綜合報導
迪卡儂為呼應全民運動精神，除曹佑寧外，也邀請幾位熱愛運動的民間高手跟曹佑寧一同組成明星隊，與迪卡儂隊進行PK闖關競賽。身為前國家代表隊選手的曹佑寧，賽後被問及是否仍保有過人的運動神經時，他也開完笑地說：「我覺得運動神經是天生的。」
不過曹佑寧也坦言，脫離運動員的身份後，體力確實跟之前有落差，但仍舊保持對運動的熱愛，更呼籲大家，「運動不只是為了參加競賽，更重要的是要將運動融入到生活中。」。
曹佑寧也分享，為了隨時隨地都能活絡筋骨，出國必帶的物品清單中一定會有彈力帶，因為彈力帶不僅可以調整阻力，針對身體各部位進行訓練，帶來不同助益，而且攜帶方便，即使在飯店房間，也能輕鬆地進行簡單運動。
而曹佑寧在運動會中，身上穿著正是法國迪卡儂設計團隊與殘奧會運動員共同打造的運動夾克和褲子，腳下則是相當熱賣的推進碳板跑鞋KD900X，除了是迪卡儂旗下品牌Kiprun的明星商品，也是美國奧運銀牌Paul Chelimo的指定款，主打超強的抓地力與高彈性，曹佑寧也忍不住讚嘆「快要走到飛起來」。