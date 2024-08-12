奧運金牌戰遭Curry狂射4顆三分彈！法國麥當勞：考慮下架咖哩沾醬
巴黎奧運男籃金牌戰的決勝節尾聲，美國隊球星「咖哩」柯瑞（Stephen Curry）狂飆進4顆三分彈轟垮法國，為美國奪下金牌完成5連霸，可能是大部分球迷最印象深刻的一幕，但對地主的法國球迷來說，卻十足是一場惡夢。法國麥當勞今（12）日就在官方IG帳號上發文，開玩笑表示未來四年內，將會考慮下架麥克雞塊的「經典咖哩沾醬」，引起網友熱烈討論。
記者林之越/綜合報導
Curry金牌戰超神 氣到不吃咖哩醬
Curry在奧運金牌一戰再度封神，全場命中8記三分球，砍下24分，尤其在比賽末節法國隊發起反攻後，連續投進3顆三分彈，其中還包含讀秒階段時，面對2人包夾，果斷運球後撤跳投的1顆「奇蹟」三分球，讓美國隊一舉將比賽拿下。
法國身為地主的金牌夢碎，自然難以釋懷，當地的麥當勞在今（12）日就發出一篇貼文，附上咖哩沾醬的照片幽默寫道：「出於某種顯而易見的原因，我們將會移除這個沾醬。」內文則標註著「至少4年」，暗指4年一次的奧運。
這則貼文發出16小時候，就迅速累積了超過18,000個讚，美國媒體《CNN》訪問到法國麥當勞的發言人，其表示：「這只是一個玩笑，針對Curry在金牌戰的出色表現。」讓喜愛咖哩沾醬的法國人們可以暫時安心一些。