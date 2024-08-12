全台灣手搖飲店「陷1個月黑暗期」？全場揭真相笑噴：林郁婷效應
2024巴黎奧運圓滿落幕，台灣「女拳王」林郁婷在日前57公斤級拳擊金牌戰中，戰勝波蘭小將Julia Szeremeta，並以5:0成績摘金。由於林郁婷在奧運期間還捲入性別風波，讓台灣人格外心疼，許多人在金牌戰前夕許願「不喝手搖飲料」，來換取林郁婷奪金的機會，如今林郁婷成功拿下金牌，也讓網友忍不住笑喊：「這一個月是手搖飲料店黑暗期。」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友昨（11）日在Threads上發文，她寫下：「好了，現在全台灣只剩下林郁婷可以喝手搖飲料了。」原來是因為，台灣網友為了替林郁婷奪金牌集氣，紛紛發文許願一個月、甚至一年不喝手搖飲料，展現自己的信念與決心，就連民進黨立委王定宇都許願一個月不吃牛肉湯，讓原PO笑喊：「太hardcode了吧台南人欸！」
貼文一出，網友們紛紛直呼，「這一個月是手搖飲料店黑暗期」、「這個月台灣人的體脂都會降下來，感謝郁婷」、「我明年才能喝了」。還有人表示，「因為是郁婷很值得，如果可以讓她不要再承受世界的惡意浪潮，許願一個月不喝可以繼續延長沒關係」。
林郁婷在金牌戰中，對上20歲波蘭小將Julia Szeremeta，以5:0成績橫掃對手奪下金牌。她在賽後頒獎典禮上忍不住落淚，得獎感言也十分動人，林郁婷說：「我今天我做到了，而且我可以做到很好，這塊金牌不僅是對我個人，也是台灣蠻重要的里程碑，無論是台灣體育或是台灣拳擊，今天在奧運場上拿到這面金牌，證明了台灣人是可以做到的。」