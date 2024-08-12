傳LINE習慣加2字！同事秒嗆「好老」 眾崩潰：真的只有老人在用
在NCC之前公布的「112年通訊傳播市場報告」中顯示，民眾最常使用的社群軟體是LINE，使用比例甚至高達97.7%，意味著不用LINE可能會被邊緣化，LINE上有大量的貼圖，因此「顏文字」使用的人數也就減少，但對於7、8年級生應該不陌生，其中「XD」就像是語助詞，傳LINE會順手加，但在PTT上卻有網友發文說結尾使用「XD」被年輕同時秒嗆「好老」，讓他認不住崩潰問「真的只有老人在用嗎？」引發熱議。
記者周淑萍/綜合報導
在LINE上聊天加「XD」真的會顯老嗎？PTT上有網友發文表示，上班和年輕同事討論公事時，在語尾加了「XD」，沒想到年輕同事立即回他「好老喔，現在還在用XD」，讓他當下崩潰，後來原Po海巡一下Dcard跟threads，發現真的很少人在用，但他依舊認為XD很好用，不管什麼情況都能接，也好奇「還有什麼顏文字只有老人在用呢？」。
顏文字對於很早就黏在網路聊天室的7、8年級生來說是非常實用，在沒有貼圖、emojil的鍵盤手機年代裡，可以增加聊天的豐富性。有網友認為「好幾年前就這樣了」、「笑死根本沒人這樣用了」、「我就老XD勇敢面對」，但還是有不少人在用，「公司年輕妹妹也在用XD」、「還好我用XDD」。
《NOWnews》整理「XD」歷史給年輕讀者知道。事實上，「XD」最早出現在網路聊天室，打橫的看就像是emoji裡的大笑符號，主要用於表達開心或大笑的情緒，比單純的「哈哈」更生動且更具體，在80、90年代使用，ICQ、MSN、BBS和即時通時是很多人會在聊天室內使用的顏文字。
在2000年還是掀蓋的鍵盤手機年代，蘋果iPhone可能在車庫裡還沒誕生，鍵盤手機傳簡訊時也會加上XD的顏文字來表達開心，如果用一長串的D則代表一直笑，舉例：XDDDDDD就等於哈哈哈哈哈的意思。其實不只XD懷舊感十足，「:p 吐舌頭」、「^_^ 開心」、「orz被打敗」等也都充滿年代感。