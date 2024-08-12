林郁婷、波蘭妹為何要「比6」？重看奧運頒獎　台上1手勢含義曝光

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▲林郁婷（左）擊敗波蘭選手（右）後奪冠，兩人在頒獎台上的互動看起來相當融洽。（圖／中華奧會提供）



▲林郁婷奪金後在台上和另外兩名選手一起比6的手勢（約3:46處開始）和觀眾打招呼。（影／愛爾達體育家族 ELTA Sports頻道）

▲巴黎奧運閉幕式上，中華隊掌旗官由林郁婷、楊俊瀚共同擔任。（圖／美聯社／達志影像）