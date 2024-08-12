林郁婷、波蘭妹為何要「比6」？重看奧運頒獎　台上1手勢含義曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名女網友在Threads上發文提問，表示她看了林郁婷奪金後的頒獎典禮，發現台上3名選手包含林郁婷在內，歡呼過後都對台下比出6的手勢，讓她不解問大家：「他們比的是什麼意思？總不可能跟台灣一樣是66666666，莫非是⋯Aloha（阿羅哈）？」該篇貼文曝光後，吸引1.4萬人按愛心，更有100多則留言討論。
有部分網友開玩笑說，「有沒有可能他們都是5566的粉絲」、「她在說，打電話給我喔」。也有內行網友跳出來解答真相，表示這是夏威夷的友好手勢沙卡（shaka），用來打招呼、問候，甚至說謝謝、再見時也可以用，是常見於夏威夷及其他太平洋地區表達善意的手勢。目前沙卡已被夏威夷納入官方手勢，隨著運動員、明星等大眾人物的傳播，在國際上也廣為流行。
而今（12）日在台灣時間凌晨2點，巴黎奧運也舉行了閉幕典禮，中華隊掌旗官由田徑選手「台灣最速男」楊俊瀚、金牌拳后林郁婷擔任，為本屆奧運畫下完美句點。值得注意的是，本次奧運閉幕還請來「阿湯哥」湯姆·克魯斯（Tom Cruise）擔任嘉賓，表演從天而降的特技，最後更騎車帶走奧運會旗，象徵交棒洛杉磯，精彩演出讓現場觀眾尖叫聲連連，也讓選手們留下美好回憶。
▲林郁婷奪金後在台上和另外兩名選手一起比6的手勢（約3:46處開始）和觀眾打招呼。（影／愛爾達體育家族 ELTA Sports頻道）
▲林郁婷奪金後在台上和另外兩名選手一起比6的手勢（約3:46處開始）和觀眾打招呼。（影／愛爾達體育家族 ELTA Sports頻道）
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。