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林郁婷、波蘭妹為何要「比6」？重看奧運頒獎　台上1手勢含義曝光

▲林郁婷（左2）在巴黎奧運拳擊賽上奪金，和波蘭、土耳其、菲律賓選手在台上歡呼，接著又對台下比出6的手勢，掀起網友討論。（圖／美聯社／達志影像）
▲林郁婷（左2）在巴黎奧運拳擊賽上奪金，和波蘭、土耳其、菲律賓選手在台上歡呼，接著又對台下比出6的手勢，掀起網友討論。（圖／美聯社／達志影像）

記者藍詩孟／綜合報導

台灣「拳后」林郁婷征戰巴黎奧運抱回金牌，精彩表現振奮人心！不少網友看到林郁婷當時上台頒獎的畫面，也忍不住激動落淚，還有眼尖網友發現，林郁婷與波蘭選手塞琳梅塔（Julia Szeremeta）、菲律賓選手佩特西奧（Nesthy Petecio）在領獎歡呼後，都對台下比了6的手勢，讓原PO不解究竟有什麼含義，更開玩笑說「總不可能跟台灣一樣是6666」，該貼文曝光後掀起大眾討論。

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▲波蘭選手被擊敗後，賽後特地對鏡頭比出愛心，而林郁婷頒獎時也出手幫對方整理衣領。（圖／中華奧會提供）
▲林郁婷（左）擊敗波蘭選手（右）後奪冠，兩人在頒獎台上的互動看起來相當融洽。（圖／中華奧會提供）
林郁婷奪金後台上「比6」　網友好疑惑：是什麼意思？

一名女網友在Threads上發文提問，表示她看了林郁婷奪金後的頒獎典禮，發現台上3名選手包含林郁婷在內，歡呼過後都對台下比出6的手勢，讓她不解問大家：「他們比的是什麼意思？總不可能跟台灣一樣是66666666，莫非是⋯Aloha（阿羅哈）？」該篇貼文曝光後，吸引1.4萬人按愛心，更有100多則留言討論。

有部分網友開玩笑說，「有沒有可能他們都是5566的粉絲」、「她在說，打電話給我喔」。也有內行網友跳出來解答真相，表示這是夏威夷的友好手勢沙卡（shaka），用來打招呼、問候，甚至說謝謝、再見時也可以用，是常見於夏威夷及其他太平洋地區表達善意的手勢。目前沙卡已被夏威夷納入官方手勢，隨著運動員、明星等大眾人物的傳播，在國際上也廣為流行。


▲林郁婷奪金後在台上和另外兩名選手一起比6的手勢（約3:46處開始）和觀眾打招呼。（影／愛爾達體育家族 ELTA Sports頻道）
而今（12）日在台灣時間凌晨2點，巴黎奧運也舉行了閉幕典禮，中華隊掌旗官由田徑選手「台灣最速男」楊俊瀚、金牌拳后林郁婷擔任，為本屆奧運畫下完美句點。值得注意的是，本次奧運閉幕還請來「阿湯哥」湯姆·克魯斯（Tom Cruise）擔任嘉賓，表演從天而降的特技，最後更騎車帶走奧運會旗，象徵交棒洛杉磯，精彩演出讓現場觀眾尖叫聲連連，也讓選手們留下美好回憶。

▲巴黎奧運閉幕式，掌旗官由金牌拳手林郁婷與「台灣最速男」楊俊瀚共同擔任。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運閉幕式上，中華隊掌旗官由林郁婷、楊俊瀚共同擔任。（圖／美聯社／達志影像）
▲好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）在2024年巴黎奧運會閉幕式展現特技，從法蘭西體育場的屋頂一躍而下，成功降落在舞台上，象徵將奧運主辦權交接給2028年洛杉磯奧運。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿湯哥在奧運會閉幕式驚喜現身，從法蘭西體育場的屋頂一躍而下，掀起全場歡呼。（圖／美聯社／達志影像）

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