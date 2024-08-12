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吳姍儒剛生完就主持金鐘！笑稱「頂濃妝回月子中心」醫生反應曝光

▲Sandy剛生完就得主持金鐘盛會，透露有再三和醫生評估此事，由於到時候剛生完還在做月子，開玩笑會頂著大濃妝回到月子中心。（圖／記者陳明安攝，2024.08.12）
▲Sandy剛生完就得主持金鐘盛會，透露有再三和醫生評估此事，由於到時候剛生完還在做月子，開玩笑會頂著大濃妝回到月子中心。（圖／記者陳明安攝，2024.08.12）

記者吳昕蓓／台北報導

「第59屆金鐘獎」將在10月18、19日於台北流行音樂中心舉辦，日前公布節目類主持人為Sandy吳姍儒，然而Sandy目前正在懷孕中，也讓外界擔心她的身體狀況。今（12）日Sandy出席實境節目《萌寵明星粗乃玩》記者會，被問到此事，Sandy透露有再三和醫生評估此事，由於到時候剛生完還在做月子，開玩笑會頂著大濃妝回到月子中心。

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▲Sandy、阿本、溫妮、鹿希派、余祥銓、各務孝太為節目《萌寵明星粗乃玩》宣傳。（圖／記者陳明安攝，2024.08.12）
▲各務孝太（左起）、鹿希派、溫妮、Sandy、阿本、余祥銓為節目《萌寵明星粗乃玩》宣傳。（圖／記者陳明安攝，2024.08.12）
Sandy剛生完就主持金鐘盛會　吐露醫生答應放行的原因

Sandy透露她1月才說自己沒有懷孕，沒想到馬上就有喜，當初金鐘團隊來邀約，她也還沒宣布懷孕消息，當時就有和老公討論過是否要接下工作，這段期間和醫生再三討論評估，才決定要接下金鐘主持棒，懷孕以來，她的心情平穩，也笑說自己本來就是情緒比較高漲的人，因此沒有太大的改變。

Sandy直言，醫生也有叮嚀她主持完就要好好休息，讓身體恢復，「主持完生完之後好好休息，生完之後還有很多要注意的。」她也開玩笑表示，因為坐月子到一半就要出來主持，「我會頂大濃妝回月子中心。」她提到，爸爸吳宗憲知道她是容易緊張的性格，因此不會特別叮嚀什麼，被問到老公呢？Sandy倒是立刻當機，笑說，「這是很好的問題，下次給你答案。」

▲Sandy、阿本、溫妮、鹿希派、余祥銓、各務孝太為節目《萌寵明星粗乃玩》宣傳。（圖／記者陳明安攝，2024.08.12）
▲Sandy被問到剛生完是否擔心典禮上的表現，她直言這段時間都有不斷開會，會好好準備。（圖／記者陳明安攝，2024.08.12）
Sandy不擔心典禮表現　認不斷開會準備：很放心

Sandy被問到是否擔心典禮上的表現，她直言這段時間都有不斷開會，會好好準備，對於一切都感到很放心，「有大家在就好。」她也不怕到時候可能會忘記藝人的名字，「本來就覺得主持人不是節目重點，每個人都用心準備，我只是小螺絲，就把螺絲栓好。至於老公是好隊友嗎？Sandy坦言，老公把她照顧得很好，都會幫忙提重物，笑說，「現在最大的重物是我兒子。」

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