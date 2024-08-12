見植物人「日換10片尿布」長照費用驚人！視帝李程彬回饋雲林家鄉
金鐘視帝李程彬收到創世基金會斗六院的邀請，擔任公益大使，邀請民眾一起做植物人的傳愛天使，為雲林偏鄉植物人盡一分心力，在雲林出生長大的李程彬表示：「我一直都希望能有機會回饋家鄉，所以這次收到公益大使的邀請，覺得很榮幸、很開心，感到心裡面暖暖的。」
記者李欣容／台北報導
呼籲粉絲不要送禮 有力量幫助弱勢
李程彬透露自己從學生時期就知道創世基金會，且因親友也有照顧植物人的情況，所以他每次看到創世基金會的發票募款箱，都會把手上有的發票全數捐出，平時也會關注流浪動物及社會弱勢族群等議題並捐款，他還曾呼籲粉絲不要為了他花錢、買禮物，如果真的有餘力，就拿去幫助需要幫助的人。
李程彬表示：「這次有幸擔任大使，除了能了解到更多相關議題與知識，也希望能靠自己微薄的力量，讓更多朋友們關注偏鄉植物人及偏鄉弱勢家庭的議題，定時定額的捐款幫助到更多需要幫助的人。偏鄉植物人由於生活無法自理，每日約需更換十片尿布，這樣長期照護所需的耗材經費非常龐大，所以每個月固定小額捐款，可以減輕他們的負擔，讓我們一起把愛傳下去。」
李程彬兌現承諾回饋家鄉 為植物人發聲
創世基金會斗六院表示相對其他方，雲林的資源較貧脊；海線偏鄉有許多弱勢植物人家庭生活困苦，需要大家的幫助：「很榮幸這次可以邀請李程彬做公益大使，我們是從看見李程彬在金鐘舞台說要返鄉雲林回饋鄉親，因此而有邀約他擔任公益大使的契機。在口湖長大的他，可以更深刻的體會與感受，盼能與家鄉連結做公益，幫助弱勢植物人的需要被看見。李程彬一聽到邀約就立即答應，真的非常感動！盼能透過其正向影響力，為無法開口的植物人發聲。」