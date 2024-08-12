英仙座流星雨8/12大爆發！「時間、觀賞地點、方位、直播」一次看

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台南市南瀛天文館指出，英仙座流星雨的來源，與「109P/斯威夫特-塔特爾（Swift-Tuttle）彗星」有關，當彗星繞行太陽時，受到太陽的加熱，彗星中的揮發性物質，以及塵埃、石塊等碎屑就會噴發出來，在彗星的軌道後方形成長長的彗尾，這些彗星的殘留物會持續的在彗星的軌道上運行，若恰好地球也行經這些碎屑區，大量的碎屑掉入地球大氣層，就形成流星雨。
🟡英仙座流星雨特色
台北市立天文館研究組技佐許晉翊表示，英仙座流星雨的特色是「流星速度極快」，且明亮的火流星數量是所有流星雨之冠。據統計，每年英仙座流星雨期間平均出現約95顆火流星，遠高於第2名雙子座流星雨的70顆；英仙座流星雨的另一個特點是在極大期前後一天，數量仍有30顆以上，相當於一場中型流星雨。
🟡2024英仙座流星雨出現日期、時間
許晉翊指出，2024年的英仙座流星雨，將8月12日晚間11點左右，當上弦月西沈後，隨著流星雨輻射點逐漸升高，每小時天頂流星數（ZHR）預估可達到100，理想狀況下每小時實際可見60至80顆流星，直至隔天天亮前都是今年英仙座流星雨的最佳觀賞時段。
🟡英仙座流星雨方位、觀賞技巧
許晉翊說明，英仙座流星雨的輻射點雖然是在東北方升起，但其實流星的出現不會有特定方位，最好的觀賞方式就是「躺下、面朝天空」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，只要光害少，基本上肉眼就能看見英仙座流星雨的美貌。
🟡2024英仙座流星雨天氣、月相
英仙座流星雨爆發的8月12日是農曆初九的「上弦月」，在晚上11點前都會受到月光的影響，天氣部分，中央氣象署則指出，午後雷陣雨預估在深夜就會明顯趨緩，明天清晨受西南風影響，西半部沿海地區有零星短暫陣雨，不過對於觀賞英仙座流星雨的影響不大。
🟡2024英仙座流星雨線上直播
配合天氣舒適，建議民眾可以外出抬頭直擊英仙座流星雨劃越天際的美景，但若無法外出，或所處環境較差，台北市立天文館也會在8月12日晚間8點起進行線上直播節目，在星況良好的高山地區直播流星雨實況，並搭配專業解說，由於三大流星雨之中的「雙子座流星雨」極大期，今年將適逢滿月，觀賞條件不佳，因此想欣賞精彩的流星雨盛況，這次絕不能錯過。