統神中壢公園遛兒子！本人暴瘦一大圈 粉絲一看嚇到：瘦到像生病
知名遊戲實況主「亞洲統神」張嘉航和老婆003結婚8年，育有3子晨晨、小衡、小澤，他前陣子評論黃子佼事件失言，不但被合作廠商切割，連生財工具、YouTube主頻道都遭停權，近來統神積極減重，原本體重133公斤的他，今（12）日分享一張近照，粉絲嚇到驚呼：「這個瘦子是誰？」
記者楊穎軒／綜合報導
今天上午，統神在臉書發文，透露帶著小孩到中壢的月眉環保公園放電，稱讚公園環境很舒服，隨文附上一張照片，只見他站在兒童遊樂設施的正中間，雙手插在胸前，兩個兒子在一旁爬遊戲網，雖然鏡頭遠拍，全身入鏡的統神，啤酒肚凸起，但整個人體型明顯小1號，瘦了不少。
貼文一發布，湧入網友訝異留言：「好像真瘦了欸」、「瘦到像是p上去...」、「怎麼瘦了啊！等等去吃吃到飽犒賞自己」、「哇！有夠瘦」、「瘦到像生病欸」、「阿航怎麼瘦了，看了心疼」、「沒事長那麼拉風，看了就討厭」、「連綠色牢籠都關不住你苗條的身材！」
失言後復出開直播搶錢 大跳16蹲瀝油13公斤
統神4月歷經「炎上」風波，沉寂1個月，與老婆003轉戰知名直播平台開直播，他說「開直播就是要斗內，就是為了賺錢」，在鏡頭前大跳熱門的「16蹲」和「晚安大小姐」兩首洗腦舞，跳到氣喘吁吁，並透露正在減肥，已經甩掉11公斤，現在大約122公斤。
6月底，統神夫妻上美食節目，他自爆目前的體重為120公斤，還說全家人都很會吃，食量相當驚人，1個月伙食費就要花掉3萬元，003說：「如果不是很會吃，（我的）體重怎麼會從50公斤變成80公斤！」