炎亞綸七夕認愛3年新歡！阿本親吐「都認識」：昨天還一起出去
阿本今年（2024）初認愛男友，兩人大方放閃，緋聞對象兼好友炎亞綸也在七夕當天認了有穩定交往3年的另一半，雙雙都獲得幸福。今（12）日阿本和Sandy（吳姍儒）、溫妮等人出席實境節目《萌寵明星粗乃玩》記者會，談及炎亞綸認愛，他直言很恭喜對方，他和炎亞綸的另一半都在同個朋友圈，雙方都認識，昨天還一起出去，大方祝福，「重新找到人生的重心也不錯。」
記者吳昕蓓／台北報導
阿本看戀綜學戀愛相處 認了認識炎亞綸新歡
由於《萌寵明星粗乃玩》這季加入戀愛元素，阿本透露自己本來就很喜歡看戀愛綜藝節目，開玩笑表示自己都會被粉紅泡泡感染，「很想立刻分手再交一個，沒有沒有，才剛七夕而已。」他也會在節目中分享自己過往的戀愛經驗，在看戀綜的過程中，學習到怎麼會另一半相處，更笑說自己的pick是猛男富三代博雄。
被問到炎亞綸身邊已經有出現新歡陪伴，阿本也表示很祝福對方，畢竟談戀愛不容易，要追到對方又要經營都需要耗費心力，他也透露和炎亞綸新歡認識，「大家都是朋友，昨天才去拜拜，最近開始學佛，每天唸2小時的佛經。」他直言不會有想和炎亞綸另一半比較的感覺，「不會想那麼多。」
溫妮點名舊愛李玉璽幽默 看帥哥傻回：我愛醜的
而溫妮過去和李玉璽有過一段情，卻在節目錄製過程中對於討論帥哥無感，還對Sandy說，「我喜歡醜的。」讓Sandy忍不住直呼，「妳當我們都沒有在看新聞啊！」溫妮也急著解釋，她是喜歡個性幽默的人，甚至直接點名前任，「李玉璽是一個很幽默的人，在戀愛經驗是很加分的。」大方的態度讓全場發出驚呼。