「國民App」Whoscall不只辨識電話 新功能「網站檢查」一秒示警
根據全球防詐聯盟GASA（Global Anti-Scam Alliance）調查指出，數位詐騙已成最主要的形式，佔各國整體詐騙案件20~50%。Gogolook旗下數位防詐App Whoscall今（12）日釋出免費新功能「網站檢查」，如同數位防詐守門員，在用戶誤入詐騙網站的當下立即自動跳出即時警語，藉此防止個資外洩以及帳戶盜刷等詐騙風險。
記者周淑萍/綜合報導
根據國際資安公司調查，亞太地區的民眾所面對的詐騙威脅依序為詐騙電話與簡訊（31%）、假冒網站（25%）、釣魚攻擊（24%）、個資外洩（12%）。被譽為「國民App」的來電辨識App Whoscall，據官方統計，在台普及率超過5成，持續推出新功能，今宣布推出「網站檢查」，仿效陌生來電辨識的運作，適時提供用戶直覺的自動化示警，在誤入詐騙網站當下立即跳出通知、不必再靠直覺判斷真偽。
「網站檢查」功能將著重於精準辨識與即時攔阻，Whoscall的防詐網站資料庫除了結合AI技術偵測與用戶回報外，也同時整合刑事局、ScamAdviser等合作夥伴的資料，組成數千萬量級的網站資料庫，此外，Whoscall僅會在功能運作中，一次性檢查網站是否有風險，不會紀錄任何瀏覽內容和個人資料。
即日起，用戶僅需將Whoscall更新至最新版本，並能在App首頁內找到網站檢查功能，依照App內的引導，便能在30秒鐘內完成設定。此外，本功能同時具備「自動檢查」以及「手動檢查」兩種方式。
「自動檢查」Whoscall自動檢查範圍涵蓋瀏覽器所造訪的網站，以及其他App運作時所連線或點擊的網站，例如：社群媒體內的假電商廣告、在背景連線至高風險網站的惡意App。若有誤入詐騙網站的風險，Whoscall皆會立即自動跳出示警通知。而「手動檢查」則提供用戶自行輸入網址進行查詢，在開啟陌生連結前，就排除誤入詐騙網站的可能性，新本功能僅支援iOS 16以及Android 9以上版本。