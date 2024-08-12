奧運閉幕隱藏亮點！奇怪舞台形狀「真相曝光」 眾驚：以為是貓貓
巴黎奧運今（12）日台灣時間凌晨3時舉辦閉幕儀式，典禮亮點除了好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）的超帥特技表演，不規則的舞台設計也相當吸睛，不少觀眾好奇，到底舞台的奇特形狀代表什麼？正解曝光才知道原來是五大洲世界地圖，讓眾人讚嘆設計師的巧思。
記者賴禹妡／綜合報導
巴黎奧運閉幕儀式在法國國家體育場（Stade de France）舉行，湯姆克魯斯驚喜現身，從法蘭西體育場的頂部一躍而下，成功降落在閉幕式的舞台上，象徵將奧運主辦權交棒給2028年洛杉磯。
重頭戲當然還是本屆參與奧運的運動員遊行，多國持旗手及選手繞著多邊形舞台遊行，台灣網友們也睜大眼睛尋找中華隊的身影。然而，不少人看著看著就好奇，到底這個舞台形狀代表什麼，「整個客廳的人都在爭論到底是馬還是棋子」、「這是幾何貓咪吧」、「根本就是很多片派」。
直到空拍圖出現，眾人才驚覺原來這是用幾何圖案拼出的五大洲，「我花了15分鐘才看出是世界地圖！」接著忍不住讚嘆設計師的創意及巧思。然而，舞台雖然十分有設計感，但似乎並不好走，在奧運閉幕儀式中至少有3名運動員，在舞台上被地毯絆倒而被攝影機捕捉，讓觀眾笑喊「需要有人在地毯上貼警語！」